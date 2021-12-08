Xinhua Silk Road: Юйси строит планы по превращению в логистический хаб
Dec 08, 2021, 21:18 ET
Xinhua Silk Road: строительство железной дороги Китай-Лаос ускорило экономическое развитие Юйси, город планирует стать международным логистическим центром
ПЕКИН, 9 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- Недавний запуск ветки железной дороги Китай-Лаос ускорил экономическое развитие Юйси в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Удачное расположение города поможет ему стать международным логистическим центром.
Длина железной дороги Китай-Лаос, которая протянулась от города Куньмин, столицы китайской провинции Юньнань, до столицы Лаоса Вьентьяна, составляет 1035 км (422 км из них — на территории Лаоса). Время в пути между двумя городами сократилось до 10 часов. В Юйси предусмотрено пять остановок: Юйси, Янхэ, Эсхан, Хуаньян и Юаньян.
С запуском железнодорожного сообщения по маршруту Китай-Лаос городские власти Юйси планируют расширить список логистических услуг наряду с другими отраслями промышленности, воспользовавшись мощностями железнодорожной станции Янхэ и Южного грузового железнодорожного вокзала. Это поспособствует дальнейшему развитию города в качестве международного логистического центра, оказывающего услуги по всей стране с выходом на Южную и Юго-Восточную Азию.
Город Юйси находится в средней части провинции Юньнань и является не только транспортным хабом, но и центром производства табака, овощей, фруктов и цветов. В городе ведут свою деятельность предприятия сигаретной, горнодобывающей и металлургической промышленности, производители оборудования, биологической и медицинской продукции. Кроме того, здесь запущена пилотная зона цифровой экономики.
Постоянные усилия городских властей по развитию современной промышленности способствовали бурному росту логистической отрасли. В 2020 году объем грузовых перевозок в Юйси достиг 160 млн тонн, а годовой доход логистической отрасли составил 63,2 млрд юаней.
См. оригинальную ссылку: https://en.imsilkroad.com/p/325211.html
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1704266/image.jpg
SOURCE Xinhua Silk Road
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