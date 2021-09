Xinhua Silk Road: Pekinger Stadtbezirk Daxing führt Investitionsanreize zur Förderung der „Zwei-Zonen"-Entwicklung ein

Daxing werde Unternehmen verschiedene Unterstützung in Bereichen wie Industrieanbau, Kredit- und Kapitalzugang, Talent-Service-System bieten und sich durch Anreize für Auslandsgeschäfte und ausländische Kapitalverwendung international stärker aufstellen, kündigte Gao Niandong, stellvertretender Leiter des Bezirks Daxing, auf der Daxing Comprehensive Industry Global Conference an, die im Rahmen der sechstägigen China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) 2021 stattgefunden hatte. Die Konferenz war am Dienstag zu Ende gegangen.