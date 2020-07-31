Xinhua Silk Road: в мае этого года число держателей кредитных карт CCB превысило отметку в 100 миллионов

ПЕКИН (BEIJING), 31 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Согласно информации, недавно обнародованной одним из крупнейших в Китае государственных коммерческих банков China Construction Bank (CCB), в мае этого года число держателей бивалютных кредитных карт Dragon, представленных в августе 2003-го, превысило отметку в 100 миллионов.

По данным ССВ, на сегодняшний день объем потребительских транзакций, совершенных с помощью карт банка, уже достиг 20 трлн юаней.

Сумма непогашенных ссуд, выданных посредством кредитных карт ССВ, превысила 770 млрд юаней, а процент безнадежных кредитов неизменно остается на весьма низком для банковского сектора уровне.

Банк на протяжении многих лет сохраняет лидерские позиции по таким показателям, как общее число клиентов, объем непогашенных кредитов и качество активов.

Как отметил генеральный директор центра кредитных карт ССВ Ли Цзюнь (Li Jun), достижение отметки в 100 миллионов держателей - важная веха и одновременно новая отправная точка в истории развития банка. По его же словам, сохраняя акцент на повышении рыночной конкурентоспособности, оптимизации процессов взаимодействия с клиентами, оттачивании менеджмента и наращивании собственного потенциала по созданию ценности, ССВ сможет достичь заметных успехов в высококачественном развитии направления кредитных карт, удовлетворяя потребности своих клиентов.

Центр кредитных карт ССВ продолжит прилагать усилия к формированию целостной системы потребительского финансового обслуживания, охватывающей все практические сценарии. Вместе с этим, банк уже представил ряд конкурентоспособных продуктов, среди которых карты ЕТС, автокарты и международные платежные карты, предлагающие своим пользователям заметные преимущества и ориентированные на различные нишевые рынки.

Финансовое учреждение также прилагает значительные усилия к оптимизации собственных кредитных сервисов и наращивает темпы цифровизации финансовых услуг.

Кроме того, банк представил ряд мер, направленных на защиту от рисков и создание комплексной системы риск-менеджмента.

С начала пандемии COVID-19 ССВ активно реализует политику корпоративной социальной ответственности и направляет значительные ресурсы на различные общественные начинания.

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SOURCE Xinhua Silk Road