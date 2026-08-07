Xiong'an: Eine bessere Stadt, ein besseres Leben

PEKING, 7. August 2026 /PRNewswire/ -- Ein Nachrichtenbericht von China.org.cn über Xiong'an:

In vielen Sprachen hat das Wort für „Zivilisation" denselben Ursprung – das lateinische Wort „civitas", was „City" (auf Deutsch „Stadt") bedeutet. Städte sind mit ihrer Vielfalt und ihrer bemerkenswerten Lebendigkeit in der Tat der schönste Ausdruck der Zivilisation. Heute hat sich die Definition von Städten gewandelt und weist auf eine bessere Lebensweise hin.

Xiong'an: Where a better city means a better life Speed Speed

Im Norden Chinas wächst derzeit die Stadt Xiong'an rasant, um Chinas großartige Vision für eine langfristige Entwicklung zum Leben zu erwecken.

Die Stadt hat sich voll und ganz dem Grundsatz verschrieben, vor dem Bauen Grünflächen zu schaffen. Daher startete sie die Initiative „Millennium Forest", wobei „Millennium" den Ehrgeiz widerspiegelt, ein widerstandsfähiges Waldökosystem aufzubauen, das sich auf natürliche Weise regeneriert und für kommende Generationen lebendig bleibt. In den vergangenen neun Jahren wurden in ganz Xiong'an rund 483.000 Mu (32.200 Hektar) Bäume gepflanzt, wodurch sich die Waldbedeckung von 11 auf 35,1 Prozent erhöht hat. Nach und nach nimmt so eine üppig begrünte Parkstadt Gestalt an.

Auf digitaler Ebene bilden 40 Milliarden Datensätze zum Stadtbetrieb die Lebensader dieser Cloud-basierten Stadt. Die physische Stadt und ihr „digitales Pendant" wachsen Hand in Hand, sodass die lebenswichtigen Systeme von Xiong'an in der Cloud sichtbar bleiben. Selbstfahrende Busse erfassen die Straßenverhältnisse präzise. Intelligente Laternenpfähle und Lidar-Sensoren am Straßenrand verfolgen den Verkehrsfluss in Echtzeit und leiten die Daten an das Rechenzentrum der Stadt weiter, um die Ampelschaltung entsprechend anzupassen. Überquellende Mülltonnen werden innerhalb von nur 10 Minuten nach ihrer Erkennung durch Kameras sofort geleert. Hier werden modernste Technologien zu praktischen Werkzeugen, um den Bedürfnissen der Einwohner besser gerecht zu werden.

Das oberste Ziel der grünen und digitalen Entwicklung ist es, den Menschen zu dienen. Die Stadt wurde von Anfang an so konzipiert, dass sie innerhalb von „15-Minuten-Lebenskreisen" bequeme Dienstleistungen anbietet, die Bildung, Gesundheitsversorgung, Altenpflege, Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie und Unterhaltung umfassen. Mittlerweile gibt es in der Stadt 105 Grund- und Mittelschulen sowie Kindergärten, 80 Altenpflegeeinrichtungen und 43 Gemeindezentren, die herzliche und hochwertige öffentliche Dienstleistungen bieten, damit die Menschen hier leben und sich entfalten können.

Der rasante Aufstieg von Shenzhen und Pudong (Shanghai) hat einst die Welt in Staunen versetzt. Nun ist Xiong'an an der Reihe. Xiong'an hat sich von einem ruhigen, wenig bekannten Stück Land zu einem visionären Entwurf und schließlich zu einer pulsierenden Stadt entwickelt und ist mehr als nur ein Symbol für Stadtentwicklung. Es ist ein Vermächtnis der neuen Ära für kommende Generationen.

Xiong'an: Wo eine bessere Stadt ein besseres Leben bedeutet

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