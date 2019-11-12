Xoom推出美國境內匯款服務

加州聖何塞2019年11月12日 /美通社/ -- PayPal旗下國際匯款平臺 Xoom 今天首次推出美國境內匯款服務。通過與沃爾瑪和Ria（瑞亞公司）達成策略合作，美國人現在可以使用 Xoom 快速匯款，幾分鐘之內就可到賬，收款人能在全美近5,000個地點提取現金*。

Xoom幫助4400萬移民來到美國的人1向自己本國的家人和朋友匯款。隨著這項美國境內匯款服務的推出，Xoom的客戶群將進一步壯大，其中包括超過一半使用國內個人對個人(P2P)付款服務的美國人2。消費者可以通過Xoom的流動應用或網站，享受快速安全的匯款服務，收款人在美國的任何一家沃爾瑪門店或Ria網點都能提取到現金。

Xoom副總裁兼總經理Julian King表示：「我們的很多美國客戶已經開始向國內的親人朋友匯款了，他們一般都希望這筆錢能立即到賬。這項服務的推出進一步加強了我們的承諾，即讓每個人，無論在家中還是在路上，都能快速、輕鬆且用較低的費用來匯款。」

Euronet匯款部門行政總裁Juan Bianchi說道：「我們Ria公司很高興能進一步鞏固與Xoom和沃爾瑪的合作關係。我們一直保持良好的合作，這也很好地說明了Ria的技術可以促進平臺之間的聯繫，為消費者和合作夥伴提供安全性更高、符合各項法律規定的可靠服務，在整個金融科技生態系統中創造出更大價值。」

美國的許多消費者因個人、機構和政策方面的限制，無法使用金融系統的服務。而這些得不到服務的消費者不得不依賴邊緣金融服務商來進行日常金融交易並支付高額費用。隨著Xoom推出國內匯款服務，美國人可以用較低的費用進行快速匯款，收款人在遍佈美國各地的4,684家沃爾瑪門店和175個Ria網點都能提取現金。有關沃爾瑪門店以及與Ria合作的銀行的更多信息，請瀏覽 xoom.com 。

Xoom是數碼匯款領域的先驅，幫助客戶安全快速地向生活在全球160多個國家和地區的親人朋友匯款、為他們支付帳單和充電話費。全世界很多人都離不開這些匯款，因為他們要用這筆錢來支付必要的日常開支，例如水電費、醫療費、學費以及應急支出等。基本以現金為主的跨境匯款系統不僅手續繁雜、費用高，還需要排隊，更無法確保何時，或者是否能到賬。PayPal和Xoom提供的安全快速的匯款服務讓客戶在網上或使用流動設備就能輕鬆安全地完成跨境匯款，幫助全球數百萬收款人及時解決自己的資金需求。

*有具體的手續費和限制要求

PayPal簡介

20多年來，PayPal始終立於數碼支付革命的最前沿。PayPal平臺利用科技讓金融服務和商務變得更便利、更經濟、更安全，幫助200多個市場上超過2.95億消費者和商人在全球經濟舞臺上繁榮壯大。有關更多信息，請瀏覽paypal.com。

Ria Money Transfer簡介

Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT)旗下子公司Ria是全球匯款行業領導者。該公司堅定履行對客戶及其社區的承諾，通過遍佈160個國家和地區的385,000多個網點以及網站( www.riamoneytransfer.com )提供快速、安全、低費用的匯款服務。

有關更多信息，請瀏覽 www.corporate.riafinancial.com 。

1 據美國人口普查局委託展開的《2018年美國社區調查》全年估測數據。

2 據2017年Aité Group對1,974名美國消費者展開P2P付款行為調查得出的數據。

Xoom

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SOURCE Xoom