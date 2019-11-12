Xoom推出美国境内汇款服务

加州圣何塞2019年11月12日 /美通社/ -- PayPal旗下国际汇款平台 Xoom 今天首次推出美国境内汇款服务。通过与沃尔玛和Ria（瑞亚公司）达成战略合作，美国人现在可以使用 Xoom 快速汇款，几分钟之内就可到账，收款人能在全美近5,000个地点提取现金*。

Xoom帮助4400万移民来到美国的人1向自己本国的家人和朋友汇款。随着这项美国境内汇款服务的推出，Xoom的客户群将进一步壮大，其中包括超过一半使用国内个人对个人(P2P)付款服务的美国人2。消费者可以通过Xoom的移动应用或网站，享受快速安全的汇款服务，收款人在美国的任何一家沃尔玛门店或Ria网点都能提取到现金。

Xoom副总裁兼总经理朱利安-金(Julian King)表示："我们的很多美国客户已经开始向国内的亲人朋友汇款了，他们一般都希望这笔钱能立即到账。这项服务的推出进一步加强了我们的承诺，即让每个人，无论在家中还是在路上，都能快速、轻松且用较低的费用来汇款。"

Euronet汇款部门首席执行官胡安-比安奇(Juan Bianchi)说道："我们Ria公司很高兴能进一步巩固与Xoom和沃尔玛的合作关系。我们一直保持良好的合作，这也很好地说明了Ria的技术可以促进平台之间的联系，为消费者和合作伙伴提供安全性更高、符合各项法律规定的可靠服务，在整个金融科技生态系统中创造出更大价值。"

美国的许多消费者因个人、机构和政策方面的限制，无法使用金融系统的服务。而这些得不到服务的消费者不得不依赖边缘金融服务商来进行日常金融交易并支付高额费用。随着Xoom推出国内汇款服务，美国人可以用较低的费用进行快速汇款，收款人在遍布美国各地的4,684家沃尔玛门店和175个Ria网点都能提取现金。有关沃尔玛门店以及与Ria合作的银行的更多信息，请访问 xoom.com 。

Xoom是数字汇款领域的先驱，帮助客户安全快速地向生活在全球160多个国家和地区的亲人朋友汇款、为他们支付账单和充电话费。全世界很多人都离不开这些汇款，因为他们要用这笔钱来支付必要的日常开支，例如水电费、医疗费、学费以及应急支出等。基本以现金为主的跨境汇款系统不仅手续繁杂、费用高，还需要排队，更无法确保何时，或者是否能到账。PayPal和Xoom提供的安全快速的汇款服务让客户在网上或使用移动设备就能轻松安全地完成跨境汇款，帮助全球数百万收款人及时解决自己的资金需求。

*有具体的手续费和限制要求

PayPal简介

20多年来，PayPal始终立于数字支付革命的最前沿。PayPal平台利用科技让金融服务和商务变得更便利、更经济、更安全，帮助200多个市场上超过2.95亿消费者和商人在全球经济舞台上繁荣壮大。有关更多信息，请访问paypal.com。

Ria Money Transfer简介

Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT)旗下子公司Ria是全球汇款行业领导者。该公司坚定履行对客户及其社区的承诺，通过遍布160个国家和地区的385,000多个网点以及网站( www.riamoneytransfer.com )提供快速、安全、低费用的汇款服务。

有关更多信息，请访问 www.corporate.riafinancial.com 。

1 据美国人口普查局委托展开的《2018年美国社区调查》全年估测数据。

2 据2017年Aité Group对1,974名美国消费者展开P2P付款行为调查得出的数据。

Xoom

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SOURCE Xoom