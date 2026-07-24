Xryma Plc : mécanisme de liquidité avant la cotation et processus de formation du cours

NICOSIE, Chypre, 24 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Xryma Plc (« Xryma ») annonce son intention de présenter une nouvelle demande d'admission à la cotation sur Euronext Paris (« Euronext ») dans les douze prochains mois, cette admission étant soumise à l'approbation d'Euronext. Avant de déposer sa demande d'introduction en bourse, Xryma a l'intention de mettre en place un mécanisme de liquidité avant cotation et un processus de formation du cours, comprenant un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels et qualifiés, ainsi qu'une offre sur le marché secondaire destinée aux actionnaires actuels de Xryma (« les actionnaires ») souhaitant se désengager avant l'admission à la cotation.

L'admission susmentionnée, qui est soumise à l'approbation d'Euronext, peut également être soumise à l'approbation des autorités de régulation compétentes, et aucune garantie ne peut être donnée quant à l'octroi de cette approbation ni quant au calendrier de cette admission.

Le mécanisme de liquidité avant cotation et le processus de formation du cours ont pour objectif de :

permettre aux actionnaires souhaitant se désengager de participer sans avoir à ouvrir un compte de courtage en UE,

offrir aux actionnaires existants une possibilité claire et structurée de céder tout ou partie de leurs participations avant une éventuelle admission à la cotation sur Euronext Paris,

permettre aux actionnaires de céder tout ou partie de leur participation au même prix que celui auquel les investisseurs éligibles et institutionnels souscrivent aux actions de la Société,

établir, par le biais d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs qualifiés et institutionnels, un cours de référence validé par le marché pour les actions Xryma avant toute admission éventuelle sur Euronext Paris (le « prix de placement sur le marché primaire »),

favoriser le bon déroulement des négociations en cas d'admission éventuelle.

Des courriers individuels destinés aux actionnaires, expliquant les détails du dispositif de liquidité avant cotation et contenant les instructions ainsi que les documents nécessaires, seront envoyés au cours du mois d'août 2026.

Étant donné que le prix de placement sur le marché primaire sera déterminé à l'issue de la construction du livre d'ordres, les actionnaires auront la possibilité de fixer un prix plancher à partir duquel leurs actions seront vendues si le prix de placement sur le marché primaire s'avère supérieur. Les actionnaires recevront le prix de placement sur le marché primaire, déduction faite des frais applicables.

Les actions et les titres d'investissement peuvent faire l'objet d'une réduction proportionnelle à la demande correspondante de l'autre partie ; une exécution partielle est envisageable si la Société n'est pas en mesure d'adapter son offre à la demande.

La finalisation de cette opération est subordonnée à l'atteinte d'un niveau de demande de la part des investisseurs institutionnels et qualifiés que le Conseil d'administration jugera approprié pour garantir le bon fonctionnement du marché, dans l'hypothèse où Xryma serait par la suite admise à la cotation sur Euronext Paris.

La participation est entièrement volontaire. Les actionnaires qui ne souhaitent pas vendre conserveront tout simplement leurs actions. Les actionnaires qui n'ont pas l'intention de participer doivent continuer à s'inscrire auprès d'un courtier participant à Euronext ou d'un dépositaire Euroclear ESES, conformément aux communications précédentes.

Les principaux actionnaires, SCP Select All Enterprise (Monaco) et SCP Red 5 Solutions (Monaco), ne participeront pas à l'offre et seront soumis à un engagement de conservation des titres.

M. Nikogiannis (John) Karantzis, PDG de Xryma Plc, a déclaré : « Nos actionnaires nous ont fait savoir qu'ils apprécieraient de disposer d'un moyen simple de céder leurs titres sans avoir à consacrer du temps et de l'argent à l'ouverture d'un compte de courtage dans l'Union européenne. Ce processus est notre réponse à ce retour. Nous organisons ce placement de manière à ce qu'il soit suffisamment important pour établir un cours de référence crédible, tout en limitant la dilution, la demande étant d'abord destinée à satisfaire les souhaits de cession des actionnaires. Nous ne manquerons pas d'informer le marché du calendrier révisé en temps voulu ».

Les actionnaires souhaitant obtenir des explications plus détaillées sur le mécanisme de liquidité avant cotation et le processus de formation du cours sont invités à consulter le guide disponible à l'adresse suivante : https://www.xryma.com/investors

Informations importantes et clauses de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse peut contenir des informations privilégiées au sens de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 596/2014 (règlement sur les abus de marché).

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La présente publication ne constitue pas et ne fait pas partie d'une offre de vente ni d'une sollicitation d'offre d'achat ou de souscription de titres aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Afrique du Sud, au Japon ou dans toute autre juridiction, et les titres mentionnés dans le présent document n'ont pas été enregistrés en vertu de la législation sur les valeurs mobilières de l'une de ces juridictions. Les actions nouvelles (le cas échéant) ne seront pas enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (le « Securities Act »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'aucun État ou d'aucune autre juridiction des États-Unis, et ne pourront être ni offertes ni vendues, directement ou indirectement, aux États-Unis, sauf en vertu d'une exemption des obligations d'enregistrement prévues par la Loi sur les valeurs mobilières ou dans le cadre d'une opération non soumise à ces obligations, et dans le respect de l'ensemble des lois sur les valeurs mobilières applicables de tout État ou de toute autre juridiction des États-Unis. Aucune offre publique de titres n'est réalisée aux États-Unis ni dans aucune autre juridiction.

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L'offre mentionnée dans le présent document par Xryma Plc ne sera réalisée que dans le respect de l'ensemble des lois applicables en matière de droit des sociétés et des valeurs mobilières. Les actions mentionnées dans le présent document seront exclusivement proposées ou vendues en vertu des dérogations applicables aux obligations de prospectus ou d'enregistrement dans toute juridiction. Dans les États membres de l'Espace économique européen, la présente publication s'adresse exclusivement aux « investisseurs qualifiés » au sens de l'article 2, point e), du règlement (UE) 2017/1129 (tel que modifié et comprenant tout règlement délégué pertinent, ci-après dénommé le « règlement Prospectus ») ou dans toute autre circonstance s'inscrivant dans les exemptions prévues dans l'État membre concerné en vertu de l'article 1, paragraphes 4 et/ou 5, du règlement Prospectus. Au Royaume-Uni, la présente publication s'adresse exclusivement aux investisseurs qualifiés au sens du règlement Prospectus, tel que transposé dans le droit national en vertu de la loi de 2018 de l'Union européenne (European Union(Withdrawal) Act 2018), tel que modifiée (« EUWA »), à savoir des personnes (i) qui possèdent une expérience professionnelle dans le domaine des investissements relevant de l'article 19, paragraphe 5 (professionnels de l'investissement), du Financial Services and Markets Act 2000 (promotion financière) de 2005 (tel que modifié, l'« Arrêté »), (ii) relevant de l'article 49, paragraphe 2, points a) à d) (sociétés à patrimoine important, associations constituées en personne morale, etc.) de l'Arrêté, ou (iii) à qui elle peut être légalement communiquée d'une autre manière ; toute autre personne au Royaume-Uni ne doit pas prendre de décision sur la base de la présente communication et ne doit pas agir en s'appuyant sur celle-ci ni s'y fier.

La présente publication ne constitue pas une recommandation concernant l'offre envisagée. Le présent communiqué ne constitue ni une offre ni une invitation à souscrire.

Le présent communiqué contient des déclarations qui constituent, ou peuvent être considérées comme constituant, des « déclarations prospectives ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective, notamment les termes « estime », « prévoit », « s'attend à », « a l'intention de », « pourrait », « va » ou « devrait », ou, dans chaque cas, leurs variantes négatives ou autres, ou une terminologie comparable, ou par des discussions portant sur la stratégie, les plans, les objectifs, les buts, les événements futurs ou les intentions. De par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, car elles portent sur des événements et des circonstances futurs qui peuvent se produire ou non. Bon nombre de ces facteurs échappent au contrôle de la Société. Si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se concrétiser, ou si les hypothèses sous-jacentes s'avéraient erronées, les résultats et circonstances réels pourraient s'écarter sensiblement de ceux décrits dans le présent communiqué comme étant anticipés, supposés, estimés ou attendus.