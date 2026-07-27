Xryma Plc annonce le prochain lancement de XrymaCoin (XREUR), un stablecoin réglementé en euros conçu pour fonctionner comme de la monnaie

Notification du livre blanc à la Banque centrale de Chypre

Une véritable solution transfrontalière conçue pour révolutionner le marché des stablecoins

Mise en circulation de XrymaCoin le 3 septembre 2026

NICOSIE, Cyprus, 27 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Xryma Plc (« Xryma ») annonce la publication de son livre blanc relatif à l'émission d'un jeton de monnaie électronique en vertu de l'article 51 du règlement sur les marchés des crypto-actifs (MiCAR).

Le livre blanc a été notifié à la Banque centrale de Chypre (CBC) le 29 juin 2026 conformément à l'article 51, paragraphe 11 et est disponible sur les sites Internet de la société www.xryma.com/announcements et www.xrymacoin.money. Les fonctionnalités de conservation et de transfert ont été notifiées à la CBC le 8 juillet 2026 en vertu de l'article 60.

Le XrymaCoin (XREUR) sera mis en circulation à compter du 3 septembre 2026. Les particuliers et les entreprises pourront y souscrire directement sur le site web www.xrymacoin.money via la fonctionnalité d'open banking Paidby® Mastercard A2A de Xryma, le système T2 RTGS ou via l'API marchande.

Nikogiannis (John) Karantzis, Président Directeur Général et Administrateur Délégué de Xryma Plc, déclare : « Le XrymaCoin a été conçu dès le départ pour se démarquer de tous les autres stablecoins. XREUR réunit les principales fonctionnalités de notre solution d'open banking multidevise Paidby® Mastercard, du SEPA Instant et du système T2 RTGS de la Banque centrale européenne, à travers une approche de souscription à la demande permettant l'émission et le transfert immédiats comme moyen de paiement. »

« XrymaCoin est une véritable solution transfrontalière qui remet en question la manière dont les stablecoins sont perçus et mis en œuvre aujourd'hui, notamment grâce à des versements multidevises après rachat, effectués instantanément en euros et vers plus de 60 pays dès le jour ouvré suivant. Nous sommes impatients de dévoiler l'ensemble des avantages et des fonctionnalités de XrymaCoin aux entreprises et aux particuliers à la date de lancement, le 3 septembre 2026. »

À propos de Xryma Plc

Xryma Plc est un établissement de monnaie électronique rentable, agréé dans l'EEE et supervisé par la Banque centrale de Chypre. Elle a notifié son intention d'émettre XrymaCoin (XREUR), un jeton de monnaie électronique (EMT) en euros réglementé par la directive MiCAR, émis à la demande et rachetable au pair directement auprès de Xryma en tant qu'émetteur, adossé à des réserves détenues auprès de banques de l'UE classées « Credit Step 1 » et faisant l'objet d'une transparence en temps réel, vérifiée par un auditeur externe.

Conformément à l'article 51 de la directive MiCAR, le livre blanc relatif à ce crypto-actif n'aura pas été approuvé par une autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne. Xryma Plc, en tant qu'émetteur du crypto-actif, est seul responsable du contenu du livre blanc relatif à ce crypto-actif.

Le jeton de monnaie électronique n'est pas couvert par les systèmes d'indemnisation des investisseurs prévus par la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil, ni par les systèmes de garantie des dépôts prévus par la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil.

L'offre au public du jeton de monnaie électronique (EMT) ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'achat d'instruments financiers, et toute offre ou sollicitation de ce type ne peut être effectuée qu'au moyen d'un prospectus ou d'autres documents d'offre conformément à la législation nationale applicable ;

Xryma Plc a récemment publié un prospectus en vue de son introduction sur Euronext Paris, à la suite de la conclusion d'une facilité de liquidité et d'un placement privé annoncés le 24juillet 2026, et des autorisations définitives d'Euronext.

Code boursier (à la cotation) : XRY, ISIN CY0200861017