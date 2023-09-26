Xtep обновляет стратегию бренда, предлагая обувь и экипировку для бега мирового класса

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XTEP

26 Sep, 2023, 13:26 ET

Компания Xtep представляет принципиальное обновление стратегии бренда, предлагая обувь и экипировку для бега мирового класса

Международная дорожная карта компании Xtep нацелена на взаимный успех в сотрудничестве с партнерами во всем мире

ПЕКИН, 26 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- В августе на конференции достижений, проходившей у Великой китайской стены в Пекине, компания Xtep International Holdings Limited («Xtep»), один из ведущих производителей спортивной одежды, запустила принципиальную программу модернизации стратегии бренда «Китайские беговые кроссовки Xtep мирового класса».

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Открывая новую главу в области инноваций, компания Xtep выпустила новинки своей чемпионской серии беговых кроссовок 160X — многофункциональные модели 160X 5.0 PRO и 160X 5.0. Опираясь на более чем 16-летний опыт производства высококачественной обуви для бега, компания Xtep разработала впечатляющий ассортимент продукции для спортсменов всех уровней подготовки — от любительского до профессионального. Лидирующее положение компании в беговой индустрии стало очевидным в первой половине 2023 г., когда за Xtep закрепилось первое место в Китае со степенью износа 42 % среди 100 ведущих мужчин-марафонцев.

В марте на марафонской дистанции в городе Уси (Wuxi), провинция Цзянсу, бегун Хе Цзе (He Jie) в кроссовках от Xtep модели 160X PRO установил национальный рекорд в китайском мужском марафоне, который продержался почти 15 лет. Только за прошлый год бегуны в кроссовках серии 160X выиграли 17 шоссейных пробегов под эгидой IAAF Label Road Race.

В новой серии беговых кроссовок 160X использована фирменная технология промежуточной подошвы мирового класса XTEP ACE, обеспечивающая повышенную силу толчка и устойчивость, а также новая технология изготовления верха Xtep Light Flex,  которая обеспечивает отличную воздухопроницаемость и облегченный вес обуви, что снижает нагрузку на ноги. Многочисленные усовершенствования позволяют бегунам наслаждаться мощным толчком, удобством и устойчивостью.

Бренд Xtep постоянно набирает силу, демонстрируя впечатляющую динамику роста и преимущества, обеспечивающие конкурентоспособность. Высокие показатели бренда являются подтверждением его устойчивости, адаптивности и четкого понимания развивающегося китайского рынка.

Являясь частью мировой глобальной дорожной карты компании Xtep, бренд запускает инициативы по привлечению инвестиций в ключевые регионы, включая Восточную и Западную Европу, Ближний Восток и Африку:

  • Сопровождение при открытии магазинов: рекомендации по организации торговли, выкладке товара и управлению магазином, интегрированные пакеты поддержки при открытии магазинов, а также руководства по обучению в режимах онлайн и оффлайн.
  • Сервис и поддержка: поддержка в виде предложений по дизайну магазина, координации работы менеджера торговой точки, эксперта по логистике , команды визуального мерчендайзинга и эксперта по мерчендайзингу для ускорения открытия магазинов.

Более подробная информация https://www.instagram.com/xtepofficial/

Работая на перспективу, компания Xtep постоянно продвигает научно-исследовательские разработки и инновации, активно поддерживает спортивные мероприятия и атлетов, а также работу клуба бега, чтобы быть лидером в беговой индустрии.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2219989/IMG_2360_JPG.jpg

SOURCE XTEP

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