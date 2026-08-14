XTransfer dessert plus d'un million d'entreprises clientes

Le XTransfer Summit 26, grand rendez-vous annuel du secteur chinois du commerce extérieur, s'est conclu avec succès

SHENZHEN, Chine, 14 août 2026 /PRNewswire/ -- XTransfer, la première plateforme mondiale de paiement du commerce transfrontalier B2B, a organisé avec succès à Shenzhen le plus grand événement annuel chinois dédié au commerce extérieur, le XTransfer Summit 26. Ce sommet a réuni plus de 4 500 entreprises du commerce extérieur, plus de 50 banques et établissements financiers de premier plan, ainsi que de nombreux experts du secteur, pour des discussions approfondies sur les opportunités commerciales mondiales, les stratégies de croissance des entreprises et l'intelligence numérique dans le domaine de la finance transfrontalière.

Bill Deng, Founder and CEO of XTransfer, speaks at the summit.

Le sommet s'est penché sur la manière dont les PME du commerce extérieur peuvent faire face aux incertitudes mondiales. Selon une enquête menée auprès des clients de XTransfer, les perspectives d'exportation des PME restent optimistes cette année. Malgré les tensions géopolitiques et les perturbations du transport maritime, les PME font état d'une amélioration du recouvrement de leurs créances et d'un renforcement de leur pouvoir de négociation sur les marchés internationaux.

Au service de plus d'un million d'entreprises clientes : protéger le rêve international de chaque acteur du commerce extérieur grâce à la fintech

Bill Deng, fondateur et CEO de XTransfer, déclare : « Les PME sont les piliers de la mondialisation. Face à la démondialisation, aux risques géopolitiques et à l'instabilité logistique, elles continuent de faire preuve d'une résilience remarquable. Les PME font preuve d'une plus grande agilité dans l'adaptation de leurs stratégies commerciales, tout en améliorant progressivement leur pouvoir de fixation des prix et la qualité de leurs opérations ».

Deng souligne : « Les PME constituent la force la plus dynamique du commerce mondial, et le rêve international de chaque acteur du commerce extérieur mérite d'être protégé ». Et d'ajouter : « Grâce à des années d'efforts ciblés sur les difficultés rencontrées par les PME en matière de paiements transfrontaliers, XTransfer propose des solutions sécurisées, conformes et efficaces pour aider davantage d'entreprises à se développer à l'international. Depuis notre création, nous avons accompagné plus d'un million d'entreprises clientes et poursuivons l'expansion mondiale de nos capacités locales de collecte et de règlement, afin d'optimiser les parcours de collecte et l'efficacité du fonds de roulement ».

Le service novateur Local Account de XTransfer couvre désormais près de 60 pays et régions en Afrique, en Asie, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Europe, dans les Amériques, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il permet aux acheteurs de régler les vendeurs en devises locales et stimule sensiblement la rotation des capitaux.

L'IA et la gestion des risques mondiaux optimisent la conformité: TradePilot facilite l'automatisation des audits

Afin de répondre aux besoins fondamentaux des PME en matière de sécurité, de conformité, d'efficacité et d'optimisation des coûts, XTransfer a intensifié ses investissements dans les technologies financières, en développant les applications d'IA dans les domaines du contrôle des risques et des processus métier.

XTransfer a également mis en place un système mondial unifié de règlement des opérations commerciales transfrontalières B2B et de gestion des risques afin de protéger les opérations des PME. Selon CIC, TradePilot est le premier modèle d'IA au monde, et le plus avancé, dédié aux paiements transfrontaliers dans le cadre du commerce B2B. Avec 72 agents d'IA intégrés au flux de révision de TradePilot — couvrant l'intégration KYC, la vérification de l'authenticité des transactions et la surveillance continue en matière de lutte contre le blanchiment — TradePilot offre des performances de premier plan dans le secteur en matière de précision du contrôle des risques et d'expérience utilisateur.