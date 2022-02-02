這些電視節目主持人在 CREATE TV 大受歡迎，CREATE TV 是其中一個領先的多頻道公共電視，每年有逾 4,000 萬觀眾。「創造烹飪挑戰：我的家傳食譜」的獲獎者將由這些評判選出，他們將篩選參賽者提交的影片，影片將會展示食譜的準備、來源、完整的食譜和最終菜式的畫面。評審團用來評審參賽者所提交影片的準則將是：所展示的知識、簡潔表達構想的能力、整體畫面吸引力、獨特性和製作價值。除了贏得現金獎和影片製作設備外，大獎得獎者還將為 CreateTV.com 製作自己的 10 集影片系列。 參賽者可以是專業廚師以至家庭廚師，他們提交的兩分鐘影片應展示其家人最愛的傳統菜餚或特別的區域美食。

有關規則及如何申請的資訊，請瀏覽 CreateTV.com/challenge。

關於評判：

Kevin Belton 自稱為法國、美洲原住民和非洲血統的「gumbo」（路易斯安那州炖菜）。 他是自學廚師，在新奧爾良住宅區家裏由母親和祖母的細心指導下開始烹飪。Belton 撰寫了許多烹飪書籍，並主持了四個公共電視劇集系列，30 年來一直教授路易斯安那州烹飪的基本要素。他是多個公共電視節目系列的主持人，包括最近在 Create TV 的 Kevin Belton's Cookin' Louisiana。

Pati Jinich 在墨西哥城出生和長大。她是屢獲 James Beard 殊榮的公共電視節目 Pati's Mexican Table 的主持、華盛頓特區墨西哥文化研究所的常駐廚師，以及《紐約時報》烹飪暢銷書的作者。 Jinich 從政治分析師轉行為廚師，將探索和分享墨西哥美食作為她的終身職業。由於她的工作將美國和墨西哥更緊密地連繫起來，因此獲美洲委員會評為「五大邊境大使」之一。

Diane Kochilas 逾 25 年來一直是世界上其中一位最重要的希臘和地中海美食專家。她的所有創作都結合來自希臘伊卡里亞島的藍區健康和紐約市的精神。她也是屢獲殊榮的 18 多本烹飪書的作者，每年在希臘舉辦烹飪之旅和步行之旅，並在美國各地開設受歡迎的烹飪班，她是 My Greek Table 的主持人、創作者和聯合製作人。

Nick Stellino 已擔任公共電視廚師近 30 年。 他作為電視節目主持人和食譜作家的旅程始於他的故鄉意大利，他來自一個出色的廚師家庭。他一直夢想到美國，並在 17 歲時達成所願。在1980 年代後期 Stellino 是一位成功的股票經紀，但他懷念對烹飪的熱愛。他改變路向，並追尋成為廚師和製作電視節目系列的夢想。随著多個電視節目系列，包括 Storytellers in the Kitchen 和 12 本烹飪書，他已經超越對自己的期望。

Martin Yan 甄文達擔任公共電視主持人已有 40 多年。他的目標是讓廚師容易料理中菜，並讓食客享受中菜，這是他畢生的使命。作為第二代廚師，甄文達首先受到母親在中國廣州家庭餐廳小廚房的啟發。他在全球主持了 3,500 多個烹飪節目，是一位傑出大廚及受尊敬的食品顧問和導師，他也主持 Yan Can Cook!

該節目由 American Public Television 贊助。 無需購買。公開接受美國五十個州、哥倫比亞特區和美國領土的合法居民參加。18 歲或以上。由 2022 年 3 月 8 日早上 12:01 開始 （美國東部時間），並於 2022 年 4 月 5 日晚上 11:59 截止 （美國東部時間） 有關完整的官方規則，請自 2022 年 2 月 8 日起瀏覽 CreateTV.com/challenge。在法律禁止的情況下無效。

關於 Create：現在是 Create® 的第17年，這個頂級生活品味頻道播放公共電視最受歡迎的「如何」系列，並以美食、旅行、家居和園藝、藝術和手工藝、健身和生活品味為主。Create 由 American Public Television (APT)、WNET Group（紐約）和 GBH Boston 與國家教育通訊協會 (NETA) 和 PBS 共同製作和發行。Create TV 在全美由 240 家本地公共電視台播放，覆蓋超過 83% 的美國家庭電視戶 (USTVHH)，在美國 25 大電視市場中排名 21 位。Create 附設的網站 CreateTV.com 提供廣泛的影片、Create TV 節目表、節目和主持人資訊。

American Public Television

SOURCE American Public Television