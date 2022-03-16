亚裔美国人拥有的营销公司IW GROUP荣获AD AGE“2022年年度多元文化机构”称号

“我们非常荣幸得到行业创意卓越领域最权威机构的认可，”IW Group创始人兼首席连接官Bill Imada表示。“过去几年虽不容易，但他们还是从新客户和现有客户那里都带来了异乎寻常的机会。他们对我们机构的信心以及我们团队对创新的热情，使我们能够产生重要的作品并获得大奖。”

在各种年轻人才的支持下，在资深领导层的指引下，IW Group在2021年为消费、娱乐和医疗等各种行业进行了新客户评分。机构人员的技能提升也是一项关键的优先任务，定期向员工提供了关于新兴技术和数字趋势（如元宇宙、NFT和VR）的内部培训课程。为了未来的发展，公司最近还就元宇宙领域开设了一个办事处，用于虚拟活动、客户介绍和员工会议。

“随着品牌继续加倍实现多元文化青年的承诺，既精通文化又精通数字的机构合伙人将成为迫切需要，”IW Group总裁兼首席动力官Nita Song表示。“我们团队的多元化背景（在人员和专业两方面）以及我们的人才开发计划，让我们与时俱进，面向未来。”

下一年，IW Group将致力于机构增长；计划扩大屡获殊荣的娱乐业务，扩大内容部门，并将蓬勃发展的元宇宙营销能力正规化。此外，公司正与寻求进入美国市场的海外品牌探索新的客户机会。

“我们对传统的非传统方法以及引入新文化表达方式的机会，不仅促进了我们的创造力，而且也推动了我们组织的目标，”IW Group首席内容官兼资深副总裁（SVP）Telly Wong表示。“我们的使命是，我们创造的作品不仅能吸引客户并与受众产生共鸣，还要能鼓舞我们的团队。”

关于IW Group

IW Group是屡获殊荣的多元文化机构之一，成立于1990年，旨在帮助美国公司进入新兴的亚裔美国人市场。他们的使命是通过文化和创新创造非凡的品牌体验，客户包括麦当劳、雷克萨斯、华纳兄弟和迪士尼等主要品牌。近年来，该公司以文化为第一、以数字为主导和以青年为主导的方法使其能够扩展到新的行业类别和受众群体。IW Group总部位于洛杉矶，在纽约、旧金山和元宇宙领域设有其他办事处。

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