亞裔名人堂1月18日舉辦午餐會 報告全年活動和推出手機遊戲

亞裔名人堂總裁兼首席執行官Maki Hsieh表示，名人堂在2022年會有多場精彩的活動，包括2月5日在Glendale的Alex劇院舉辦的亞裔農曆新年慶祝活動，屆時名人堂年度推廣大使The Doors樂隊的傳奇吉他手Robby Krieger和Danny Seraphine會合作演出。在活動上還會發布名人堂基金會推出的Dragon Zoom手遊，遊戲講述兩條龍如何一路在亞洲風景背景下一路過關斬將回家的故事，該遊戲支援女性玩家使用。

她說，創始理事會Lily Liu、Robert Chinn基金會創始人Karen Wong等人會出席活動。獲得葛萊美獎提名的女音樂家Maki Mae和音樂家埃德·羅斯 (Ed Roth) 的第二張慈善專輯也會在現場讓大家先睹為快。

有興趣參與活動的媒體可在asianhalloffame.org 在線申請媒體通行證。

午餐會的時間是1月18日 地點888海鮮餐廳（8450 Valley Boulevard, Rosemead, California, 91770），停車免費。

關於亞裔名人堂

亞裔名人堂成立於2004年，旨在促進亞裔卓越、公平和跨文化的全球敘事。名人堂的計劃是提高公眾對亞裔在亞洲以外國家出色表現的認知。名人堂歷屆入選者包括武術偶像李小龍、奧運選手克麗斯汀·山口（Kristi Yamaguchi）等人。

如需更多資訊，請訪問網站 www.asianhalloffame.org 並聯繫 Rochelle Srigley，

[email protected] 或Holly Chang，[email protected]。

Asian Hall of Fame

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