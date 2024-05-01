亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）公布 2024 年度人物名單

洛杉磯2024年5月1日 /美通社/ -- 亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）公布 23 名年度人物名單，入選者將於 2024 年的多項活動中成為紀念焦點。 美國紐約市首次舉辦「一百週年終身成就獎」（Centennial Medal for Lifetime Achievement）活動，向 宗毓華（Connie Chung） （2016年入選者）致敬。入選者名單將於5月1日在 Roku GAME 上直播的「慶祝亞洲節」（Celebrate Asia Festival）上正式公布。

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隨著 Chanel 環球行政總裁 Leena Nair、新加坡豐隆集團（Hong Leong Group）主席 郭令明（Kwek Leng Beng） 和企業入選者 Millennium & Copthorne的入選，亞洲名人堂的國際影響力將成為焦點。科技、體育、藝術和娛樂界傑出人士在選舉年中吸引大家關注，選舉排除黨派官員入圍。

隨著已故小說家 N. Scott Momaday 入列名單，美國原住民的參與擴展到特林吉特印第安部落（Tlingit Indian Tribe）和基歐瓦印第安部落（Kiowa Indian Tribe）。已故指揮家 小澤征爾（Seiji Ozawa）、電影偶像 黃柳霜（Anna May Wong）和電影先驅 齋藤ウィリアム浩幸（William Saito） 亦入選名單。

親善大使包括了由 Soundgarden 創辦人山本宏（Hiro Yamamoto）（2022年入選者）和 Kim Thayil（2023年入選者）提名的靳燁（Jin Ye）（中國環球小姐）、John Paris（Earth, Wind & Fire樂隊鼓手）和 Matt Cameron（Pearl Jam樂隊鼓手） 。宣導、教育和下一代藝術家國家優異獎（National Merit Awards）授予 Brandon Tsay、Lydia Lee 和 Malea Emma Tjandrawidjaja。

西雅圖翡翠晚會（Seattle Emerald Gala）將於9月27日在華盛頓體育俱樂部（Washington Athletic Club）盛大舉行。第20屆入選儀式（Induction Ceremony）將於10月19日在洛杉磯 Biltmore 舉行，並將於太平洋標準時間下午 6 時在Roku GAME上進行直播。

2024年入選者

小提琴演奏家Anne Akiko Meyers

慈善家謝冰（Bing Xie）

Real Coco 共同創辦人Crystal Kung Minkoff

文化偶像Eva Chow

慈善家Jane Fujishige Yada、Hiroshi Fujishige、Masao Fujishige。

喜劇演員Joe Wong

慈善家Julia S. Gouw

電影先驅者關繼威（Ke Huy Quan）

新加坡豐隆集團（Hong Leong Group）主席郭令明（Kwek Leng Beng）

豐元資本創辦人兼管理合夥人Larry Li

Chanel 環球行政總裁 Leena Nair

奧運選手Maia Shibutani、Alex Shibutani

企業入選者Millennium & Copthorne、

慈善家Raj & Marta Bhathal、

Richard Lui、媒體先驅者Kristen Lui

太平洋西北地區入選者

名廚Aisha Ibrahim

西雅圖市長Bruce Harrell、

公民領袖Daniel Nguyen 和 Katherine Lam 、

鼎泰豐管理合夥人David Wasielewski

西雅圖超級鷹隊老闆Jacqueline Yang

媒體先驅者Jonathan Sposato

Tlingit 玻璃藝術家Preston Singletary

已故入選者 Anna May Wong （1905-1961年）

N. Scott Momaday（1934-2024年）

Seiji Ozawa（1935-2024年）

William Saito（1936-2012年）

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Asian Hall of Fame