亚裔名人堂公佈2023年年度人物最終名單

年度人物頒獎暨獎學金頒發晚會及家族移民美國160年

季節合作酒店Biltmore百年慶典

洛杉矶2023年8月8日 /美通社/ -- 通過亞太裔在美國和全球的盛典促進其獲得跨文化理解，亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）7月26日公佈2023年年度人物名單。年度人物頒獎活動將為名人堂的多元化青年獎學金、自閉症譜系障礙 (ASD)項目和人口販運倖存者等項目募款和提供幫助。

在此處可體驗互動多管道新聞稿：https://www.multivu.com/players/English/9107152-asian-hall-of-fame-announces-2023-inductees/

亞裔名人堂總裁和CEO謝明錦（Maki Hsieh）也是葛萊美獎的投票成員，她表示，今年的年度人物改變全美對亞裔貢獻、性格和服務的看法。年度人物頒獎典禮也恰逢名人堂創始家族移民美國的160週年，同時也是季節合作酒店Biltmore一百周年幾年。

2023年年度人物：

Adele Lim，華人女編劇、電影開拓者

Annie Young-Scrivner，威娜公司首席執行官

Ben Fong-Torres，滾石偶像

張祥華夫婦，慈善家

Doug Baldwin Jr，Vault89 創始人/首席執行官 Doug Baldwin Jr.，超級碗冠軍

Far East Movement，音樂開拓者

Jennifer Lee (TOKiMONSTA)，EDM 製作人

Kiet Nguyen，美國海軍十字勳章獲得者

Lalisa Manoban（Blackpink），文化偶像

蘇姿豐（Lisa T. Su 博士）AMD 主席和首席執行官

Peter H. Lee 博士，希望之城免疫腫瘤學主席

Shang-Li博士和黃貝蒂，慈善家

倪頻，萬象美國總裁

Marilyn Strickland國會女議員

Sam Cho，西雅圖港委員會主席

年度悼念人物

Freddie Mercury (1946-1991)，Queen樂隊創始人

青木洛基 (1938-2008)，Benihana創始人

坂本龍一（1952-2023），傳奇作曲家

桑托斯·曼努埃爾 (Santos Manuel) (1814-1919)，聖曼努埃爾宣教印第安人團的創始長老

年度企業：任天堂（Nintendo）

藝術家大使：Johnny Cash (1932-2003)

年度人物名單在 TikTok、Instagram、YouTube、Twitter、Facebook Live和微信等社交平台發布。年度人物頒獎典禮將有利於名人堂獎學金計劃，這是一項勞動力發展計劃，為多元化青年、ASD（自閉症譜系障礙）研究員和人口販運倖存者提供幫助和支持。

第19屆亞裔名人堂年度人物頒獎典禮將於2023年10月21日在洛杉磯Biltmore酒店舉行。現場進行錄製用於廣播。

太平洋西北地區年度人物的頒獎典禮將於2023年9月29日在西雅圖的Washington Athletic Club舉辦。關於門票和讚助機會請訪問https://www.asianhalloffame.org/pressroom。

媒體可通過以下鏈接訪問年度人物的圖片、檔案和媒體活動申請asianhalloffame.com/press-room。

關於亞裔名人堂

亞裔名人堂是一個非盈利組織，通過推動亞裔和原住民的進步來加強其在美國社會和全球的影響力，為其提供領導力、成就和服務的展示平台。名人堂成立於2004年，由Robert Chinn基金會 (Robert Chinn Foundation)，一個在美國有160年貢獻的私人家族成立。名人堂常年為本地青年提供培訓服務，賦予女性領導力，推廣跨文化內容，加強立法。具體請聯繫高級副總裁Rochelle Srigley，電話 (626) 600-9418，www.asianhalloffame.org。

Asian Hall of Fame

SOURCE Asian Hall of Fame