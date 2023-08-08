亚裔名人堂公布2023年年度人物最终名单

年度人物颁奖暨奖学金颁发晚会及家族移民美国160年

季节合作酒店Biltmore百年庆典

洛杉矶2023年8月8日 /美通社/ -- 通过亚太裔在美国和全球的盛典促进其获得跨文化理解，亚裔名人堂（Asian Hall of Fame）7月26日公布2023年年度人物名单。年度人物颁奖活动将为名人堂的多元化青年奖学金、自闭症谱系障碍 (ASD)项目和人口贩运幸存者等项目募款和提供帮助。

在此处可体验互动多渠道新闻稿: https://www.multivu.com/players/English/9107152-asian-hall-of-fame-announces-2023-inductees/

亚裔名人堂总裁和CEO谢明锦（Maki Hsieh）也是葛莱美奖的投票成员，她表示，今年的年度人物改变全美对亚裔贡献、性格和服务的看法。年度人物颁奖典礼也恰逢名人堂创始家族移民美国的160周年，同时也是季节合作酒店Biltmore一百周年几年。

2023年年度人物：

Adele Lim，华人女编剧、电影开拓者

Annie Young-Scrivner，威娜公司首席执行官

Ben Fong-Torres，滚石偶像

张祥华夫妇，慈善家

Doug Baldwin Jr，Vault89 创始人/首席执行官 超级碗冠军

Far East Movement，音乐开拓者

Jennifer Lee (TOKiMONSTA)，EDM 制作人

Kiet Nguyen，美国海军十字勋章获得者

Lalisa Manoban（Blackpink），文化偶像

苏姿丰（Lisa T. Su 博士）AMD 主席和首席执行官

Peter H. Lee 博士，希望之城免疫肿瘤学主席

Shang-Li博士和黃貝蒂，慈善家

倪频，万象美国总裁

Marilyn Strickland国会女议员

Sam Cho，西雅图港委员会主席

年度悼念人物

Freddie Mercury (1946-1991)，Queen乐队创始人

青木洛基 (1938-2008)，Benihana创始人

坂本龙一（1952-2023），传奇作曲家

桑托斯·曼努埃尔 (Santos Manuel) (1814-1919)，圣曼努埃尔宣教印第安人团的创始长老

年度企业：任天堂（Nintendo）

艺术家大使：Johnny Cash (1932-2003)

年度人物名单在 TikTok、Instagram、YouTube、Twitter、Facebook Live和微信等社交平台发布。年度人物颁奖典礼将有利于名人堂奖学金计划，这是一项劳动力发展计划，为多元化青年、ASD（自闭症谱系障碍）研究员和人口贩运幸存者提供帮助和支持。

第19届亚裔名人堂年度人物颁奖典礼将于2023年10月21日在洛杉矶Biltmore酒店举行。现场进行录制用于广播。

太平洋西北地区年度人物的颁奖典礼将于2023年9月29日在西雅图的Washington Athletic Club举办。关于门票和赞助机会请访问https://www.asianhalloffame.org/pressroom。

媒体可通过以下链接访问年度人物的图片、档案和媒体活动申请asianhalloffame.com/press-room。

关于亚裔名人堂

亚裔名人堂是一个非盈利组织，通过推动亚裔和原住民的进步来加强其在美国社会和全球的影响力，为其提供领导力、成就和服务的展示平台。名人堂成立于2004年，由Robert Chinn基金会 (Robert Chinn Foundation)，一个在美国有160年贡献的私人家族成立。名人堂常年为本地青年提供培训服务，赋予女性领导力，推广跨文化内容，加强立法。具体请联系高级副总裁Rochelle Srigley，电话 (626) 600-9418，www.asianhalloffame.org。

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