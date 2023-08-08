亚裔名人堂公布2023年年度人物最终名单

News provided by

Asian Hall of Fame

08 Aug, 2023, 17:30 ET

年度人物颁奖暨奖学金颁发晚会及家族移民美国160年

季节合作酒店Biltmore百年庆典

洛杉矶2023年8月8日 /美通社/ -- 通过亚太裔在美国和全球的盛典促进其获得跨文化理解，亚裔名人堂（Asian Hall of Fame）7月26日公布2023年年度人物名单。年度人物颁奖活动将为名人堂的多元化青年奖学金、自闭症谱系障碍 (ASD)项目和人口贩运幸存者等项目募款和提供帮助。

在此处可体验互动多渠道新闻稿: https://www.multivu.com/players/English/9107152-asian-hall-of-fame-announces-2023-inductees/

亚裔名人堂总裁和CEO谢明锦（Maki Hsieh）也是葛莱美奖的投票成员，她表示，今年的年度人物改变全美对亚裔贡献、性格和服务的看法。年度人物颁奖典礼也恰逢名人堂创始家族移民美国的160周年，同时也是季节合作酒店Biltmore一百周年几年。

2023年年度人物

Adele Lim，华人女编剧、电影开拓者
Annie Young-Scrivner，威娜公司首席执行官
Ben Fong-Torres，滚石偶像
张祥华夫妇，慈善家
Doug Baldwin Jr，Vault89 创始人/首席执行官 超级碗冠军
Far East Movement，音乐开拓者
Jennifer Lee (TOKiMONSTA)，EDM 制作人
Kiet Nguyen，美国海军十字勋章获得者 
Lalisa Manoban（Blackpink），文化偶像
苏姿丰（Lisa T. Su 博士）AMD 主席和首席执行官
Peter H. Lee 博士，希望之城免疫肿瘤学主席
Shang-Li博士和黃貝蒂，慈善家
倪频，万象美国总裁
Marilyn Strickland国会女议员
Sam Cho，西雅图港委员会主席

年度悼念人物

Freddie Mercury (1946-1991)，Queen乐队创始人
青木洛基 (1938-2008)，Benihana创始人
坂本龙一（1952-2023），传奇作曲家
桑托斯·曼努埃尔 (Santos Manuel) (1814-1919)，圣曼努埃尔宣教印第安人团的创始长老

年度企业：任天堂（Nintendo）

艺术家大使：Johnny Cash (1932-2003)

年度人物名单在 TikTok、Instagram、YouTube、Twitter、Facebook Live和微信等社交平台发布。年度人物颁奖典礼将有利于名人堂奖学金计划，这是一项劳动力发展计划，为多元化青年、ASD（自闭症谱系障碍）研究员和人口贩运幸存者提供帮助和支持。

第19届亚裔名人堂年度人物颁奖典礼将于2023年10月21日在洛杉矶Biltmore酒店举行。现场进行录制用于广播。

太平洋西北地区年度人物的颁奖典礼将于2023年9月29日在西雅图的Washington Athletic Club举办。关于门票和赞助机会请访问https://www.asianhalloffame.org/pressroom

媒体可通过以下链接访问年度人物的图片、档案和媒体活动申请asianhalloffame.com/press-room。

关于亚裔名人堂

亚裔名人堂是一个非盈利组织，通过推动亚裔和原住民的进步来加强其在美国社会和全球的影响力，为其提供领导力、成就和服务的展示平台。名人堂成立于2004年，由Robert Chinn基金会 (Robert Chinn Foundation)，一个在美国有160年贡献的私人家族成立。名人堂常年为本地青年提供培训服务，赋予女性领导力，推广跨文化内容，加强立法。具体请联系高级副总裁Rochelle Srigley，电话 (626) 600-9418，www.asianhalloffame.org。

Asian Hall of Fame

SOURCE Asian Hall of Fame

Also from this source

亚裔名人堂公佈2023年年度人物最終名單

ASIAN HALL OF FAME ANNOUNCES 2023 INDUCTEES

Explore

More news releases in similar topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.