亚裔名人堂公布2024年度入选者名单

20周年庆典启动800万美元融资计划

洛杉矶2024年10月18日 /美通社/ -- 亚裔名人堂 （Asian Hall of Fame）将于10月19日在洛杉矶比尔特莫酒店（Biltmore Los Angeles）举行2024年入选仪式，并通过Roku GAME直播。Getty Images红地毯活动将于下午3时30分开始。洛杉矶加州大学空军后备军官训练团荣誉卫兵（UCLA Air Force ROTC Honor Guard）将揭开序幕，活动时间为下午5时30分至晚上8时30分。

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有赖媒体合作伙伴KTLA 5、官方酒店合作伙伴Millennium & Copthorne的鼎力相助，再加上超过200件签名纪念品、时尚礼品及主题展，收益将用于支持亚裔名人堂（Asian Hall of Fame）的"亚裔及原住民女性影响基金"（Asian & Native Women Impact Fund）以及将于2026年开幕的全新亚裔名人堂中心的融资计划。

典礼将由KTLA 5新闻主播Frank Buckley担任仪式司仪。音乐表演嘉宾包括Hiro Yamamoto（Soundgarden）、Ed Roth（Annie Lenox）、Maki Mae（《America's Got Talent》）和Malea Emma Tjandrawidjaja（《American Idol》）。

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亚裔名人堂2024年入选者

Anne Akiko Meyers，小提琴演奏家

谢冰（Bing Xie），Silergy联席首席执行官

Crystal Kung Minkoff，媒体先驱

Eva Chow，KHEE Soju创始人

Joe Wong，喜剧演员

Julia S. Gouw，慈善家

关继威（Ke Huy Quan），电影先驱

郭令明（Kwek Leng Beng），新加坡丰隆集团（Hong Leong Group）创始人兼主席

Larry Li，丰元资本（Amino Capital）创始人兼管理合伙人

Leena Nair，香奈儿（Chanel）首席执行官

Maia Shibutani、Alex Shibutani，奥运选手

Marta & Raj Bhathal、Alex Bhathal、Lisa Bhathal Merage，体育管理创新者

Millennium & Copthorne，企业入选者

Richard Lui、Kristen Lui，媒体先驱

太平洋西北地区入选者

Aisha Ibrahim，名厨

Bruce Harrell，西雅图市长

总领事SEO Eunji，大韩民国政府

Daniel Nguyen及Katherine Lam，公民领袖

David Wasielewski，鼎泰丰管理合伙人

Jacqueline Yang，西雅图超级鹰队（SuperHawks）总裁兼老板

Jonathan Sposato，媒体先驱

Preston Singletary，特林吉特印第安部落（Tlingit Indian Tribe）玻璃艺术家

已故入选者

Anna May Wong（1905-1961年）

N. Scott Momaday（1934-2024年）

Seiji Ozawa（1935-2024年）William Saito（1936-2012年）

亲善大使

Matt Cameron（Pearl Jam）

全国优异奖得主 Brandon Tsay，亚裔倡导奖

Lydia Lee，年度艺术教育家奖

Malea Emma Tjandrawidjaja，亚裔创新奖

Sheila Froment，第二次机会补助奖

亚裔名人堂百年纪念终身成就奖得主

2016年亚裔名人堂年度人物宗毓华（Connie Chung）

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弘扬传统遗产，推进公平事业。

亚裔名人堂（Asian Hall of Fame）是一个文化、教育和研究机构，致力于在美国和全球改变公众对亚裔和原住民传统遗产的看法。联系方式：[email protected]，(626) 600-9418，www.asianhalloffame.org。

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