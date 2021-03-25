亚裔名人堂呼吁加大对反亚裔仇恨犯罪的处罚力度

首席执行官Maki Hsieh在一段社交媒体视频中表示：“仇恨犯罪可能隐藏在较轻的指控背后。如今，64%的亚裔仇恨犯罪受害者是女性。针对女性、亚裔和弱势群体的暴力行为必须停止。我们必须加大对仇恨犯罪的惩罚力度，让检察官得以寻求更严厉的惩罚。将仇恨犯罪列为一种罪行。”

福布斯理事会成员、亚洲名人堂美籍中日韩混血亚裔首席执行官Maki Hsieh同时还出任资助机构Robert Chinn Foundation的首席执行官，并且是1%成员为亚裔女性的美国录音学院成员。

目前，美国制定有惩罚仇恨罪行的联邦法律。然而，近期发生的事件表明，这些法律未能有效遏制针对亚裔和其他类似目标群体的暴力和骚扰。各州的处罚措施不尽相同：有些州由总检察长提出民事权利申诉（罚款2000美元），有18个州不追踪仇恨犯罪，另有3个州在州法律中忽略了仇恨犯罪法规。

亚裔名人堂由Robert Chinn Foundation于2004年设立，作为对国家叙述中缺乏亚裔报道的回应，提升公众对亚裔贡献的认识。它曾向武术偶像李小龙（Bruce Lee）、奥运会滑雪冠军丽斯蒂·山口（Kristi Yamaguchi）、影响力深远的政治家诺曼·峰田（Norman Mineta）和美国记者宗毓华（Connie Chung）等授予奖项。

亚裔名人堂在GoFundMe众筹平台发起的停止仇恨亚裔活动提升人们对系统性反亚裔种族歧视的认知，使仇恨犯罪的幸存者得以获得Robert Chinn Foundation的相应资助。

关于Robert Chinn Foundation：

第六代Robert Chinn Foundation是美国最早的亚洲家族慈善机构之一，迄今已颁发数千项教育公平、数字公平和艺术公平奖助金。1960年，Robert Chinn创办了美国第一家亚裔独资银行——联合储蓄和贷款银行，以应对针对亚裔的经济领域种族歧视。这位西雅图金融先驱人士的女儿Karen Wong于35年前成立了Robert Chinn Foundation，致力于实现机会平等。她资助设立了亚洲资源中心、亚裔名人堂和各种资助项目，以帮助增强亚洲社区的能力。

关于亚裔名人堂：

亚裔名人堂着力促进亚裔取得出色成绩，是在全球范围内提升亚裔公平、平等和跨文化叙事的重要合作伙伴。联系方式：(206) 624-1195，[email protected]或www.asianhalloffame.org。

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