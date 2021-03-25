亞裔名人堂呼籲增加反亞裔仇恨罪的刑罰

行政總裁 Maki Hsieh 在社交媒體影片中表示：「仇恨罪可以藏於較少的指控下。今天，亞裔仇恨罪受害者中有 64% 是女性。必須制止對女性、對亞洲人、對弱勢社群的暴力。我們必須加大處罰仇恨罪的嚴厲程度，並允許檢察官尋求更嚴厲的懲罰， 使仇恨罪成為罪行。」

福布斯理事會成員、華裔、日裔、韓裔美籍行政總裁 Maki Hsieh 同時擔任 Robert Chinn Foundation 撥款人行政總裁，並且隸屬國家錄音藝術科學學院，該學院的會員中有 1% 是亞洲女性。

當前有聯邦法律懲罰仇恨罪。但最近發生的事件表明，法律在阻止對亞裔和其他類似目標社群的暴力和騷擾方面沒有效力。州級的處罰範圍從總檢察長提出民事訴訟、罰款 2,000 美元到 18 個未追蹤仇恨罪的州份和三個在州份法律中省略仇恨罪法例的州份。

亞裔名人堂由 Robert Chinn Foundation 於 2004 年建立，旨在提高公眾對亞裔貢獻的認識，以應對國家敘事中缺乏亞裔故事的情況。它向武術界的偶像李小龍、奧林匹克溜冰冠軍山口、傳統政治家峰田和美國記者宗毓華等人致敬。

亞裔名人堂在 GoFundMe 停止亞裔仇恨運動中提高人對系統性反亞裔種族主義的認識，並為仇恨罪倖存者提供與 Robert Chinn Foundation 配對的機會。

關於 Robert Chinn Foundation：

第六代 Robert Chinn Foundation 是美國最早的亞裔家庭慈善機構之一，已授予了數千筆教育公平、數碼公平和藝術公平贈款。1960 年，Robert Chinn 成立聯合儲蓄和貸款，是美國首家由亞裔擁有的銀行以回應對亞裔種族主義經濟。西雅圖金融先驅之女的 Karen Wong 於 35 年前成立了 Robert Chinn Foundation，以發展公平獲取機會。她建立了亞裔資源中心，亞裔名人堂提供了一些計劃來幫助增強亞裔社區的能力。

關於亞裔名人堂：

亞裔名人堂 (Asian Hall of Fame) 推動了亞裔的卓越表現，並且是在全球提升亞裔公平、平等和跨文化敘事的重要合作夥伴。聯絡方式：(206) 624-1195 | [email protected] | www.asianhalloffame.org

圖片 - https://mma.prnewswire.com/media/1473459/Asian_Hall_of_Fame_StopAsianHate.jpg

標誌 - https://mma.prnewswire.com/media/1231628/AHF_Official_Logo.jpg

Asian Hall of Fame

Related Links

http://www.asianhalloffame.org/



SOURCE Asian Hall of Fame