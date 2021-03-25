亞裔名人堂呼籲增加反亞裔仇恨罪的刑罰
福布斯理事會、國家錄音藝術科學學院成員行政總裁在社交媒體呼籲「將仇恨罪定為罪行」
Mar 25, 2021, 09:00 ET
洛杉磯2021年3月25日 /美通社/ -- 在美國及全球對所有國籍亞洲人的反亞裔暴力行為和公開仇恨行為不斷升級。亞裔名人堂 (Asian Hall of Fame) 是一項旨在促進公正、卓越和平等的全球認可計劃，旨在尋求對亞洲人和其他弱勢社群的仇恨罪處以更嚴厲的懲罰。
如果處罰更加嚴厲，仇恨罪行法律將變得更加有效。加重刑罰的程度將使檢察官可以尋求並由法官實施更嚴厲的刑罰，以更好處理犯罪的嚴重性。同樣重要的是，它將證明社會基於非理性的偏見和無知而強烈譴責仇恨。
行政總裁 Maki Hsieh 在社交媒體影片中表示：「仇恨罪可以藏於較少的指控下。今天，亞裔仇恨罪受害者中有 64% 是女性。必須制止對女性、對亞洲人、對弱勢社群的暴力。我們必須加大處罰仇恨罪的嚴厲程度，並允許檢察官尋求更嚴厲的懲罰， 使仇恨罪成為罪行。」
福布斯理事會成員、華裔、日裔、韓裔美籍行政總裁 Maki Hsieh 同時擔任 Robert Chinn Foundation 撥款人行政總裁，並且隸屬國家錄音藝術科學學院，該學院的會員中有 1% 是亞洲女性。
當前有聯邦法律懲罰仇恨罪。但最近發生的事件表明，法律在阻止對亞裔和其他類似目標社群的暴力和騷擾方面沒有效力。州級的處罰範圍從總檢察長提出民事訴訟、罰款 2,000 美元到 18 個未追蹤仇恨罪的州份和三個在州份法律中省略仇恨罪法例的州份。
亞裔名人堂由 Robert Chinn Foundation 於 2004 年建立，旨在提高公眾對亞裔貢獻的認識，以應對國家敘事中缺乏亞裔故事的情況。它向武術界的偶像李小龍、奧林匹克溜冰冠軍山口、傳統政治家峰田和美國記者宗毓華等人致敬。
亞裔名人堂在 GoFundMe 停止亞裔仇恨運動中提高人對系統性反亞裔種族主義的認識，並為仇恨罪倖存者提供與 Robert Chinn Foundation 配對的機會。
關於 Robert Chinn Foundation：
第六代 Robert Chinn Foundation 是美國最早的亞裔家庭慈善機構之一，已授予了數千筆教育公平、數碼公平和藝術公平贈款。1960 年，Robert Chinn 成立聯合儲蓄和貸款，是美國首家由亞裔擁有的銀行以回應對亞裔種族主義經濟。西雅圖金融先驅之女的 Karen Wong 於 35 年前成立了 Robert Chinn Foundation，以發展公平獲取機會。她建立了亞裔資源中心，亞裔名人堂提供了一些計劃來幫助增強亞裔社區的能力。
關於亞裔名人堂：
亞裔名人堂 (Asian Hall of Fame) 推動了亞裔的卓越表現，並且是在全球提升亞裔公平、平等和跨文化敘事的重要合作夥伴。聯絡方式：(206) 624-1195 | [email protected] | www.asianhalloffame.org
圖片 - https://mma.prnewswire.com/media/1473459/Asian_Hall_of_Fame_StopAsianHate.jpg
標誌 - https://mma.prnewswire.com/media/1231628/AHF_Official_Logo.jpg
Asian Hall of Fame
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SOURCE Asian Hall of Fame
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