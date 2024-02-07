亚裔名人堂揭晓20周年系列纪念活动

自2020 年以来慈善影响达170万美元

洛杉矶2024年2月7日 /美通社/ -- 亚裔名人堂（Asian Hall Of Fame）作为亚裔文化、教育和人道主义慈善机构致力于改变大众对亚裔和原住民的看法。2024年正值创立20周年，亚裔名人堂宣布20周年纪念系列活动将扩展到加州、华盛顿和纽约各地。名人堂今年将和重要合作伙伴合作，努力提高亚裔文化素养、创伤援助、女性领导力和劳动力发展。

在此处可体验互动多渠道新闻稿 : https://www.multivu.com/players/English/9107153-asian-hall-of-fame-unveils-twentieth-anniversary-season/

去年，亚裔名人堂获得68亿次媒体曝光，实现超过150万元的年度目标。名人堂资助75名需要帮助的年轻人，同时为他们提供生活所需、工资和紧急住房。名人堂创伤倡导计划还为各地灾害提供紧急援助，包括夏威夷毛伊岛野火、乌克兰难民、土耳其地震家庭、蒙特利公园枪击事件。

名人堂女性领导力计划还推出一张救援人口贩运受害者的慈善音乐专辑，及加入一个新的手机游戏角色，为女性科技从业者提供小额补助。

在今年2月19日于西雅图举办的亚裔名人堂农历新年招待会上，即将公布名人堂2024年太平洋西北地区的年度人物提名名单。

在3月2日，名人堂会公布2024年年度人物所有提名者名单，并由James Garner向Johnny Cash Tribute致敬的慈善音乐会，以此表彰和感谢退伍军人对国家的服务。

在5月1日名人堂举办庆祝亚裔传统月活动，向小区提供赠款，并使女性创业者受益。名人堂终身成就奖年度人物在纽约获得百年纪念奖章后，将在洛杉矶州颁发Governors Awards。

在9月27日于华盛顿体育俱乐部举行名人堂第 20 届Emerald Gala 颁奖典礼，表彰太平洋西北地区年度人物。 洛杉矶地区的年度人物颁奖典礼将于10月19日在洛杉矶Biltmore酒店举行，活动也为拯救人口贩运受害者筹集资金。

购票链接：https://www.asianhalloffame.org/buytickets

新闻采访申请链接：https://www.asianhalloffame.org/credentials

亚裔名人堂2024年系列活动列表：

2月19日，华盛顿体育俱乐部农历新年招待会

3 月 2 日，洛杉矶Biltmore酒店，"向服务致敬：James Garner向Johnny Cash致敬音乐会"

5 月 1 日，洛杉矶Biltmore酒店庆祝亚裔传统月

5 月 8 日，YouTube 直播，论坛 – 枪枝暴力预防

5月15日，YouTube直播，论坛－人口贩卖救援

5 月 22 日，YouTube 直播，论坛 –娱乐界的亚裔女性

8 月 22 日，洛杉矶Governor颁奖典礼

9 月 12 日，纽约，百年纪念奖章颁奖

9月27日，华盛顿体育俱乐部，第20届Emerald年度人物晚会

10 月 19 日，洛杉矶Biltmore酒店，第 20 届年度人物晚会

11 月 14 日，The Glenmark酒店，假日精品特卖会

亚裔名人堂是一家领先的文化、教育和人道主义慈善机构，致力于改变美国和世界各地公众对亚裔和原住民传统的看法。

详情请联络 Rochelle Srigley，电话 (626) 600-9418，www.asianhalloffame.org。

Asian Hall of Fame