亞裔名人堂揭曉20周年系列紀念活動

自2020 年以來慈善影響達170萬美元

洛杉磯2024年2月7日 /美通社/ -- 亞裔名人堂（Asian Hall Of Fame）作為亞裔文化、教育和人道主義慈善機構致力於改變大眾對亞裔和原住民的看法。2024年正值創立20週年，亞裔名人堂宣布20週年紀念系列活動將擴展到加州、華盛頓和紐約各地。名人堂今年將和重要合作夥伴合作，努力提高亞裔文化素養、創傷援助、女性領導力和勞動力發展。

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去年，亞裔名人堂獲得68億次媒體曝光，實現超過150萬元的年度目標。名人堂資助75名需要幫助的年輕人，同時為他們提供生活所需、工資和緊急住房。名人堂創傷倡導計劃還為各地災害提供緊急援助，包括夏威夷毛伊島野火、烏克蘭難民、土耳其地震家庭、蒙特利公園槍擊事件。

名人堂女性領導力計劃還推出一張救援人口販運受害者的慈善音樂專輯，及加入一個新的手機遊戲角色，為女性科技從業者提供小額補助。

在今年2月19日於西雅圖舉辦的亞裔名人堂農曆新年招待會上，即將公佈名人堂2024年太平洋西北地區的年度人物提名名單。

在3月2日，名人堂會公佈2024年年度人物所有提名者名單，並由James Garner向Johnny Cash Tribute致敬的慈善音樂會，以此表彰和感謝退伍軍人對國家的服務。

在5月1日名人堂舉辦慶祝亞裔傳統月活動，向社區提供贈款，並使女性創業者受益。名人堂終身成就獎年度人物在紐約獲得百年紀念獎章後，將在洛杉磯州頒發Governors Awards。

在9月27日於華盛頓體育俱樂部舉行名人堂第 20 屆Emerald Gala 頒獎典禮，表彰太平洋西北地區年度人物。洛杉磯地區的年度人物頒獎典禮將於10月19日在洛杉磯Biltmore酒店舉行，活動也為拯救人口販運受害者籌集資金。

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亞裔名人堂2024年系列活動清單：

2月19日，華盛頓體育俱樂部農曆新年招待會

3 月 2 日，洛杉磯Biltmore酒店，"向服務致敬：James Garner向Johnny Cash致敬音樂會

5 月 1 日，洛杉磯Biltmore酒店慶祝亞裔傳統月

5 月 8 日，YouTube 直播，論壇 – 槍枝暴力預防

5月15日，YouTube直播，論壇－人口販賣救援

5 月 22 日，YouTube 直播，論壇 –娛樂界的亞裔女性

8 月 22 日，洛杉磯Governor頒獎典禮

9 月 12 日，紐約，百年紀念獎章頒獎

9月27日，華盛頓體育俱樂部，第20屆Emerald年度人物晚會

10 月 19 日，洛杉磯Biltmore酒店，第 20 屆年度人物晚會

11 月 14 日，The Glenmark酒店，假日精品特賣會

亞裔名人堂是一家領先的文化、教育和人道主義慈善機構，致力於改變美國和世界各地公眾對亞裔和原住民傳統的看法。

詳情請聯絡 Rochelle Srigley，電話 (626) 600-9418，www.asianhalloffame.org。

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