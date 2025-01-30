亞裔名人堂舉辦女性歷史月慶祝活動

年度活動為洛杉磯山火賑災、科技界女性、娛樂與藝術獎助金籌款

洛杉磯2025年1月30日 /美通社/ -- 亞裔名人堂 (Asian Hall of Fame) 將於 2025 年 3 月 1 日在洛杉磯 Biltmore 酒店舉辦婦女歷史月慶祝活動 (Women's History Month Celebration)，屆時將有 100 位社區領袖、藝術家和新聞界人士出席。活動將於下午 4 點至 5 點 30 分進行紅地毯和慈善精品店展示，隨後在 5 點 30 分至 7 點進行晚宴和節目表演。所得款項，將用於支持美國紅十字會的山火救援工作，以及亞裔名人堂的科技、娛樂和藝術女性計劃。

美國達人秀 (America's Got Talent) 格林美獎得主 Maki Mae 與音樂總監 Ed Roth 的晚宴、演講、音樂會和舞蹈，場場爆滿。特別表演嘉賓包括來自 Robby Krieger 工作室的 Lily Liu、Dr. Jason Lo、Marco Moir 和 Riley Wallace、美國偶像得主 Malea Emma Tjandrawidjaja、Reagan To、Aubrey Leonard，以及 TOP Dance Awards 的表演嘉賓。Faith Ocean, Inc. 的 Sam Liu 慷慨捐贈免費香檳和葡萄酒。

亞裔名人堂的招牌精品店將展出 St. John 的衣箱秀、Gold Boxes、Couture Boxes、Louis Vuitton x 村上隆全新系列的限量商品，以及 Dior、Hermes、Chanel 和 BVLGARI 的精品。簽名紀念品包括 Taylor Swift、Billie Eilish、Ariana Grande、Olivia Rodrigo、Pearl Jam、洛杉磯公羊隊、洛杉磯湖人隊、洛杉磯道奇隊、舊金山 49 人隊和拉斯維加斯突襲者隊，以及更多。

代客泊車費用為 35 美元，而自助停車費用為 25 美元，包括活動驗證。男士的衣著要求為西裝和領呔，女士的衣裝要求則為雞尾酒服。藝術家和行政人員將可以接受訪問。

傳媒憑證申請：https://www.asianhalloffame.org/credentials。

榮譽遺產。促進繁榮。

亞裔名人堂 (Asian Hall of Fame) 是一間文化、教育和研究機構，致力於在美國和全球改變公眾對亞裔和原住民傳統遺產的看法。

聯絡方法：[email protected], (626) 600-9418, www.asianhalloffame.org。

Asian Hall of Fame