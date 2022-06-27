亚裔名人堂举办首届亚裔庆典

洛杉矶2022年6月27日 /美通社/ -- 针对亚裔仇恨犯罪和创伤幸存者的脑损伤计划，亚裔名人堂（Asian Hall of Fame）将于7月30日晚上7时在格兰岱（Glendale）历史建筑Alex 剧院举办首届庆祝亚洲音乐文化庆典。

由The Doors乐队的艺术家大使Robby Krieger 和芝加哥乐队创始鼓手Danny Seraphine组成摇滚梦幻阵容，为现场1400名观众带来顶级的音乐盛典。在演出前名人堂会举办VIP后院私人派对，现场提供美味的晚餐、香槟和庭院音乐派对。为配合亚裔音乐文化盛典，现场有日本、韩国、菲律宾、中国等地的美食和亚洲国家各地民俗风情的音乐舞蹈表演。

摇滚乐名人堂成员罗比·克里格 (Robby Krieger) 将表演来自The Doors乐队的名曲，芝加哥乐团的创始鼓手Danny Seraphine 将与前乐团主唱 Jeff Coffee一起表演。这些摇滚大咖还会和精通14国语言的歌手Maki Mae一起表演经典歌曲"My Favourite Things"，"Walk On By"，同时还有第二张亚洲名人堂慈善专辑中的亚洲民谣改编曲等。

目前盛典600元最贵席位已售罄，还有部分58元到288元的门票，早鸟优惠将于7月7日结束。

举办亚裔庆典的目的是针对美国存在的亚裔仇恨案件，现在全美78%的仇恨犯罪幸存者是亚裔，81%的仇恨犯罪和创伤患者遭受脑损伤痛苦。亚裔名人堂脑损伤计划将和洛杉矶加大脑神经外科专家廖敏妃（Linda Liau）博士合作，设立捐赠基金，支持与应征者医疗费用和推进脑损伤研究。日裔女演员，亚太裔美国媒体委员会主席Ren Hanami将成为该项目的推广大使。

联邦众议员赵美心(Judy Chu)和洛杉矶县政委员巴格（Kathryn Barger）将会到场表彰亚裔名人堂，Robert Chin基金会创始人Karen Wong、华人慈善人士Lily刘、格兰岱市长、日本领事馆、泰国领事馆、驻洛杉矶台北经济文化办事处等代表都会出席本次盛典。

名人堂CEO谢明锦（Maki Hsieh ）将会预告即将在11月12日举办的名人堂年度十大人物颁奖典礼，同时第二届亚裔音乐文化盛典将于2023年亚裔传统月5月13日在洛杉矶举行。

媒体报名链接https://www.asianhalloffame.org/credentials

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关于亚裔名人堂

亚裔名人堂成立于2004年，旨在促进亚裔卓越、公平和跨文化的全球叙事。名人堂的计划是提高公众对亚裔在亚洲以外国家出色表现的认知。名人堂历届入选者包括武术偶像李小龙、奥运选手克丽斯汀·山口（Kristi Yamaguchi）等人。

名人堂通过四个项目推进亚裔公平，包括脑创伤计划-支持创伤幸存者和脑损伤研究、社会正义计划-缩小犯罪资料的差距，并代表退伍军人倡导撤销 1946 年的废除法案（Rescission Act）。科技与娱乐计划-资助女性主导的创新和跨文化内容。青年专业人士计划-支持ESL 和特殊需求的亚裔年轻专业人士。访问 asianhalloffame.org了解更多。[email protected]。

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