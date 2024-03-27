亚裔名人堂启动亚裔传统月活动 宣布2024年年度人物最终名单及为女性领导力基金募款

加州洛杉矶2024年3月27日 /美通社/ -- 亚裔名人堂（Asian Hall Of Fame）于 5 月 1 日星期三在洛杉矶Biltmore酒店举办庆祝亚裔传统月活动。现场会宣布2024年年度人物最终名单，同时为支持科技、娱乐和艺术领域的多元化女性领导人募集善款基金。

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Asian Hall of Fame presents Celebrate Asia Festival on May 1 launching AAPI Month and its Class of 2024 Inductees. Celebrate Asia Festival Poster

Getty Images与洛杉矶当地媒体一起欢迎各界有影响力的人士和世界级艺术家。 已确认出席的嘉宾包括年度人物Julia Gouw、年度人物慈善家张祥华夫妇、年度人物Noel Lee和Momo王、匈牙利总领事馆领事及亚裔倡导奖得主Brandon Tsay。

2022年年度人物梁娇颖（Jiaying Summers）与迪斯尼、富国银行、Millennium、照明娱乐和KROST 的高管一起在现场宣布2024年年度人物名单。文化偶像丫丫舞蹈工作室会表演现代与传统舞蹈。

亚裔名人堂主席兼执行长、美国达人秀歌手Maki Mae 与年度人物Ren Hananmi(SAG-AFTRA) 一起表演《歌剧魅影》、《Queen of the Night》、《Time to Say Goodbye》和《Lakme》的《花的二重唱Flower Duet》。

真人秀《天桥骄子》（Project Runway）获奖者Kentaro Kameyama将在现场展示他的春季系列"A Sign of..."，同时演奏他原创的钢琴曲。参与走秀的包括年度人物Kristen Lui（St. John）、理事会理事渡边树里（Juri Watanabe，日本环球小姐）、亲善大使靳烨（中国区环球小姐）、演员 Camilla Shae、IG影响力人物 Jackie Ho和年度人物Hiro Yamamoto（Soundgarden）的儿子 Yoshi Yamamoto。

为了透过与艺术大师合作培养才华横溢的年轻人，传奇音乐总监兼亲善大使Ed Roth（Annie Lenox, Joe Walsh）和美国偶像的亚裔创新奖得主Emma Tjandrawidjaja及15 岁的Aubrey Leonard一起表演。

CAPE和ACMA 为推动媒体和娱乐领域女性发展提供资助。 亚裔名人堂的标志性慈善精品特卖会将提供豪华礼品和含有养殖珍珠的神秘盒子，且有母亲节专属折扣。 免费礼品袋由名人堂理事Manna Kadar捐赠。

Getty Images红地毯和精品购物活动于当天下午 4 点开始。活动开始时间为晚上 6:00至8:00，活动代客泊车优惠后费用为35元，自助停车费用为 25元。 着装要求礼服、夹克和领带。

活动门票可在 asianhalloffame.org/buytickets 上购买。

新闻采访凭证可在 asianhalloffame.org/credentials 申请。

庆祝亚裔遗产，推进权益

亚裔名人堂是一家领先的文化、教育和人道主义慈善机构，致力于改变公众对亚裔和原住民遗产的看法。促进文化素养、就业途径、女性创始人基金和创伤倡议。 请联络 Rochelle Srigley，电话 (626) 600-9418，www.asianhalloffame.org。

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