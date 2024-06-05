亚裔名人堂携手橙县音乐舞蹈中心打造新表演艺术中心

洛杉矶和加利福尼亚州尔湾2024年6月5日 /美通社/ -- 亚裔名人堂（Asian Hall of Fame）宣布与橙县音乐舞蹈中心（ Orange County Music & Danc，简称OCMD）建立合作伙伴关系，将在占地1300英亩尔湾大公园（Irvine Great Park）建立一个最先进的表演艺术中心。这座亚裔名人堂表演艺术中心将于2026年竣工开放。尔湾大公园是世界上最大的市立公园之一，尔湾也被誉为新创企业孵化器，是全美第五大亚裔人口最多的地区。

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亚裔名人堂是一个文化、教育和研究机构，是一个致力于提升公众对亚太裔贡献认知的非营利组织。名人堂每年都会表彰各个行业和小区精英作为其年度人物，历任年度人物从李小龙到皇后乐队的主唱Freddie Mercury。名人堂未来会在这个世界一流的音乐厅举办学生表演和音乐、舞蹈和社区团体表演，这里将成为亚裔名人堂及其跨文化活动的永久场所。

名人堂也会在这里举办年度音乐会，邀请葛莱美获奖音乐家The Doors、Chicago乐团等名人堂亲善大使表演。名人堂专业的项目设计能力和技术中心将继续推进其研究，帮助亚太裔女性及创伤倡导计划。名人堂活动募集款项也为OCMD40%的学生提供奖学金。

橙县音乐舞蹈中心执行主席及CEO道格拉斯•弗里曼 (Douglas Freeman)表示，与亚裔名人堂的合作将让中心抵达所有文化背景的亚裔孩子，让其无论经济状况如何，都能追随自己的爱好，探索创造力并实现他们的梦想。

橙县音乐舞蹈中心是一所位于尔湾的非营利社区艺术学校，拥有300多名多元化背景的学生，其年龄从18个月到18岁不等，还有特殊的学生，针对弱势或服务不足的成年人（包括退伍军人和老年人）的计划，帮助其治疗痴呆症或帕金森氏症。OCMD 是史坦威精选学校和郎朗国际音乐基金会合作伙伴，同时被橙县独立的非营利组织Arts Orange County评为2024年杰出艺术组织（Outstanding Arts Organization）。

葛莱美奖投票人、名人堂总裁兼首席执行官谢明锦（Maki Hsieh）表示，亚裔名人堂很荣幸能和橙县音乐舞蹈中心合作，提升和推动尔湾大公园新表演艺术中心的体验，并确保亚裔后代世世代代能公平获得卓越机会，让其变得更加优秀。

新的表演艺术中心占地 1万5000平方英尺、拥有 800个座位，将耗资约 1500万美元，其中亚裔名人堂将资助800万美元。表演中心建成后，这座亚裔名人堂表演艺术中心将成为美国第一个亚裔和原住民表演艺术中心。

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