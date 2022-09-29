亞裔名人堂宣布2022年年度入選人物

亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）9月28日宣布2022年年度人物獲獎者，並將分別在洛杉磯和西雅圖舉辦慶祝活動。

洛杉磯2022年9月29日 /美通社/ -- 為推進編程和慈善事業，名人堂創始人羅伯特·欽恩基金會（Robert Chinn Foundation）為每一筆1000元的慈善捐款，提供最高達50萬元的對應捐款。大家可通過名人堂Gofundme平台捐款（https://www.gofundme.com/f/founder2023?utm_campaign=p_lico+share-sheet&utm_medium=copy_link&utm_source=customer），捐款將用於名人堂科技、女性科技和娛樂領域的資助。

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洛杉磯的慶祝活動將在11月12日在格蘭岱（Glendale）的歷史地標Alex Theatre舉辦，17名來自各個領域的亞裔將成為2022年的年度人物，年度藝術家大使埃德·羅斯（Ed Roth）將和年度人物Hiroshima、Robby Krieger和特別嘉賓一起帶來一場精彩絕倫的音樂會。紀念獲得終身榮譽人物的Norm Mineta和Phil Chen。

KTLA 5電視台的弗蘭克·巴克利（Frank Buckley）將擔任活動主持人。 VIP座位僅以邀請制獲得邀請，普通票可在名人堂網站（https://alextheatre.org/event/2022-induction-ceremony）購買。

西雅圖慶祝活動將於11月18日在天空觀景台（Sky View）舉辦，名人堂年度人物和藝術家大師Nirvana樂隊的Krist Novoselic和藝術家大使Danny Seraphine、歌手托尼·格蘭特（Tony Grant）、鋼琴家埃德·羅斯（Ed Roth）與年度人物丹尼爾·帕克（Daniel Pak）、Soundgarden和Krist Novoselic的Hiro Yamamoto一起表演。

Mimi Jung將作為活動主持人。VIP座位僅以邀請制獲得邀請，普通票可在名人堂網站（https://alextheatre.org/event/2022-induction-ceremony）購買。

亞裔名人堂洛杉磯2022年17名年度人物（按字母順序排名）分別是Panda Express創始人程正昌和蔣佩琪夫婦（Andrew Cherng和Peggy Cherng）、奧運選手Chloe Kim、格萊美獎獲獎者Daniel Ho、第一名印度裔路易威登品牌大使Deepika Padukone、Crustacean創始人Helene An和女兒Elizabeth An，Jiaoying Summers、Joseph Bae和Janice Lee、Margaret Cho、Momo Wang、Omar和Christine Lee，參議員Tammy Duckworth、Tia Carrere和NYX創始人Toni Ko。

西雅圖的入選者是Daniel Pak、Hiro Yamamoto，Karen Wong、Pat Chun，年度紀念Robert and Ruth Chinn和第一名土著入選者Virginia Cross。

在活動上年度人物和藝術家、高管可供採訪。媒體申請通道https://www.asianhalloffame.org/credentials，截止日期是10月21日。 文字和圖片可https://www.dropbox.com/scl/fo/c9mhze7mfa2128v2nxx2b/h?dl=0&rlkey=ywyufyzstj63xvw3smtxdn92u獲取

關於亞裔名人堂

亞裔名人堂成立於2004年，是一個全球平台，可提升亞洲卓越美國和全球克服反亞洲偏見，增加亞洲代表性並促進跨文化合作。全年的工作推進社會正義倡議，大腦創傷計劃，技術、娛樂和獎學金。訪問asianhalloffame.org，或通過[email protected]與Rochelle Srigley聯繫。

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