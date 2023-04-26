亞裔名人堂宣布2023年度人物

通過加速社區對亞裔貢獻的認可來戰勝反亞裔言論

洛杉磯2023年4月26日 /美通社/ -- 亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）將於5 月 13 日在洛杉磯 Biltmore酒店舉行的亞裔慶典（Celebrate Asia Festival ）並公佈年度人物候選者名單。該活動主要目的是為多樣性和神經分歧的獎學金得主提供資金支持，同時也向加州音樂名人堂年度人物，Queen樂隊已故主唱Freddie Mercury致敬，舉辦 Queen Nation音樂會。

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今年10月21日將舉辦第19屆亞裔名人堂年度人物頒獎典禮，屆時會從30名候選者中選出最終15名年度人物。

名人堂總裁兼CEO謝明錦（Maki Hsieh）表示，在19 年前成立了亞裔名人堂，其創立的目的是為了慶祝亞裔取得洲的卓越成就。 今天，在政治上對亞裔激烈的言辭加速名人堂的工作，促進公眾對亞裔和原住民的貢獻的認可、賦予女性領導者權力、化創傷為勝利、幫助年輕人完成學業和成就事業。 通過加強亞裔的團結，希望扭轉潮流，消除偏見，走向各個族裔更加協作的明天。

今年30名獲得提名的候選者來自世界各地500名亞裔、多種族和土著名人， 被提名者包括小說家谭恩美（ Amy Tan）、半導體公司AMD首席執行官苏姿丰（ Lisa T. Su）博士、電動汽車巨頭倪頻（ Pin Ni）、女性音樂製作人TOKiMONSTA、富有遠見的領導者張祥華夫婦（Charlie Zhang和 Ling Zhang） 等。

曾經的年度人物Norm Mineta 和前陸軍少將 Tony Taguba提名了加州總檢察長Rob Bonta。 年度人物Indra Nooyi 提名美容公司Wella的CEO Annie Young-Scrivner。 名人堂全球委員會創始人西雅圖海鷹隊提名了健康健身公司Ventrk 的CEO道格鮑德溫 (Doug Baldwin Jr) 。日本的任天堂公司（Nintendo）是名人堂年度人物的第一家公司獲得提名。

Matt Cameron (Pearl Jam, Soundgarden) 榮膺今年的名人堂親善大使，他雖然是一名非亞裔藝人，但是他的加入會激發更多新的受眾。Krist Novoselic（涅槃樂隊）、Robby Krieger（大門樂隊）、Danny Seraphine（芝加哥樂隊）和 鋼琴家Ed Roth都曾是名人堂的親善大使。

5月13日的活動流程包括，下午 4:00 紅毯時間。自助晚餐時間是下午 5:30。晚上6 點 30分是開幕式和和音樂會。 著裝要求是雞尾酒會禮服和夾克。 代客泊車地點是506 S. Grand Avenue，優惠後的停車費用是 $25。

提名者和名人堂高層代表可接受採訪

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關於亞裔名人堂

亞裔名人堂成立於 2004 年，致力於在美國和全球推進亞裔卓越貢獻和公平。 如需更多信息，請聯繫

推廣部門副總裁 Rochelle Srigley，電話 (626) 600-9418，www.asianhalloffame.org。

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