亚裔名人堂音乐会造福乌克兰战争难民

“亚裔名人堂的入选者、影响者和艺术家圈子对于针对乌克兰和人类的不公正暴力感到震惊。我们的危机救济基金加入了全球人道主义努力，为妇女和儿童提供难民中心现在最需要的物品，”首席执行官兼总裁Maki Hsieh表示。

9次格莱美奖获奖键盘手Ed Roth带领乐队担任音乐总监，他曾与老鹰乐队的Joe Walsh、流行歌星Annie Lennox、摇滚传奇人物Robby Krieger和红辣椒乐队的Chad Smith等偶像人物同台表演、制作歌曲和开展合作。与他一起表演的还有贝斯手Will Birckhead (J. Lo)、打击乐手Rock Deadrick (Diana Ross)和Maki Mae（Robby Krieger，Ed Roth）。

母亲节慈善音乐会是2022年活动季的一部分，旨在通过文化活动、政策论坛、音乐会、手机游戏、有声读物和音乐专辑来促进社会正义，从而加速亚裔的代表性。VIP门票可在www.asianhalloffame.org/tickets购买。艺术家和高管可接受采访。

若要申请媒体凭证，请访问：https://www.asianhalloffame.org/press-credentials

关于亚裔名人堂

亚裔名人堂于18年前在西雅图成立，总部设在洛杉矶，是一项旨在通过提升亚裔在美国和全世界的贡献来克服反亚裔暴力的全球认同计划。全年计划的高潮是举行入选仪式，表彰了武术偶像李小龙、奥运会选手Kristi Yamaguchi等人。筹款活动向创伤幸存者、特殊需要者和早期职业生涯人员提供奖学金。

如需了解更多信息，请访问www.asianhalloffame.org，或联系Rochelle Srigley，电话：（626）600-9148，电子邮箱：[email protected]，以及Holly Zhang（外国媒体），电子邮箱：[email protected]。

Asian Hall of Fame

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