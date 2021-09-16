亞洲名人堂2021年入選名單出爐 匯集亞太裔精英人士

2021屆入選者（按姓氏字母順序排列）分別是

史蒂夫·青木（Steve Aoki），青木是第一位在電子舞曲領域獲得全球認可的亞洲DJ製作人。

Tani Cantil-Sakauye：她是加州第一位菲律賓裔美國女性首席大法官。

Phil Chen：作為貝斯手的他是第一位獲得牙買加榮譽勳章的中國人，他與埃里克·克萊普頓 (Eric Clapton)、鮑勃·馬利 (Bob Marley)、羅比·克里格 (Robby Krieger)、雷·查爾斯 (Ray Charles) 等傳奇藝術家合作錄製過唱片。

Ren Hanami：日裔夏威夷女演員，Hanami是亞洲娛樂的推動者，她是SAG-AFTRA亞太裔美國媒體委員會的主席。

鄭肯（Ken Jeong）：韓裔美國人，演員，文化偶像、醫生和亞裔權利倡導者。

曹秀美（Sumi Jo）：第一位入選的古典音樂家，她是韓國的著名女高音歌唱家，也是第一位獲得奧斯卡最佳原創歌曲獎提名的亞洲音樂家。

關南施（Nancy Kwan）：出生於香港，是一名電影演員，她是第一位登上LIFE雜誌的亞裔明星，亞洲名人堂入選者關凱文和她是表親關係。

李國豪（Brandon Lee）：他是文化偶像、演員和亞洲名人堂入選者李小龍的兒子。

廖敏妃（Linda Liau）：她是華裔神經外科專家，廖敏妃博士開創腦癌疫苗的先河，也是第一位亞洲女性擔任主要神經外科項目的主席。

盧英德（Indra Nooyi）：這是第一位入選亞洲名人堂的印度人，作為百事前董事長和首席執行官，她躋身福布斯百強榜首。也是世界50強公司的外籍移民CEO，《My Life in Full》一書的作者。

亞洲名人堂入會儀式將於11月13日在線上舉行，名人堂鼓手Danny Seraphine屆時將出席儀式，KTLA主持人Frank Buckley擔任主持，Ben Bridge將於11月8日在西雅圖舉辦盧英德入選相關活動。St. John創始人Marie Gray和她的女兒Kelly Gray將於11月10日在新港灘舉辦慶祝活動。屆時入選者、藝術家和高管均可接受采訪。

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