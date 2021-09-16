亞洲名人堂2021年入選名單出爐 匯集亞太裔精英人士
Sep 16, 2021, 16:11 ET
洛杉磯2021年9月16日 /美通社/ -- 以發出亞裔聲音，樹立亞裔的世界形象為宗旨的亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）公佈2021年名人堂入選名單，這十位入選者涵蓋政治、娛樂、法律、民權、醫療等各個領域，分別來自美國、韓國、印度、香港和牙買加等地，如華人熟悉的關南施、李國豪等人，他們在傳承、慈善和促進公平方面都有傑出的表現。
亞裔名人堂成立於2004年，致力於提升亞裔在美國和世界的影響力，是停止亞洲仇恨的主要聲音，名人堂全年活動致力於創傷康復、數字媒體公平和提升亞裔在世界各個國家和地區貢獻的國際敘事。往屆入選者如李小龍、克麗斯汀·山口（Kristi Yamaguchi）、宗毓華（Connie Chung）、金大賢（Daniel Dae Kim）、諾曼豐田（Norm Mineta）等都是世界亞裔的傑出代表。
2021屆入選者（按姓氏字母順序排列）分別是
史蒂夫·青木（Steve Aoki），青木是第一位在電子舞曲領域獲得全球認可的亞洲DJ製作人。
Tani Cantil-Sakauye：她是加州第一位菲律賓裔美國女性首席大法官。
Phil Chen：作為貝斯手的他是第一位獲得牙買加榮譽勳章的中國人，他與埃里克·克萊普頓 (Eric Clapton)、鮑勃·馬利 (Bob Marley)、羅比·克里格 (Robby Krieger)、雷·查爾斯 (Ray Charles) 等傳奇藝術家合作錄製過唱片。
Ren Hanami：日裔夏威夷女演員，Hanami是亞洲娛樂的推動者，她是SAG-AFTRA亞太裔美國媒體委員會的主席。
鄭肯（Ken Jeong）：韓裔美國人，演員，文化偶像、醫生和亞裔權利倡導者。
曹秀美（Sumi Jo）：第一位入選的古典音樂家，她是韓國的著名女高音歌唱家，也是第一位獲得奧斯卡最佳原創歌曲獎提名的亞洲音樂家。
關南施（Nancy Kwan）：出生於香港，是一名電影演員，她是第一位登上LIFE雜誌的亞裔明星，亞洲名人堂入選者關凱文和她是表親關係。
李國豪（Brandon Lee）：他是文化偶像、演員和亞洲名人堂入選者李小龍的兒子。
廖敏妃（Linda Liau）：她是華裔神經外科專家，廖敏妃博士開創腦癌疫苗的先河，也是第一位亞洲女性擔任主要神經外科項目的主席。
盧英德（Indra Nooyi）：這是第一位入選亞洲名人堂的印度人，作為百事前董事長和首席執行官，她躋身福布斯百強榜首。也是世界50強公司的外籍移民CEO，《My Life in Full》一書的作者。
亞洲名人堂入會儀式將於11月13日在線上舉行，名人堂鼓手Danny Seraphine屆時將出席儀式，KTLA主持人Frank Buckley擔任主持，Ben Bridge將於11月8日在西雅圖舉辦盧英德入選相關活動。St. John創始人Marie Gray和她的女兒Kelly Gray將於11月10日在新港灘舉辦慶祝活動。屆時入選者、藝術家和高管均可接受采訪。
照片和相關素材下載鏈接：https://www.dropbox.com/sh/b1wtx4za5hu8syd/AABliCnfEgfa6_hgU9WmfCFua?dl=0
名人堂活動的媒體申請鏈接：https://www.asianhalloffame.org/press-credentials
亞洲名人堂是首屈一指的全球性組織，旨在提升亞裔卓越和推進種族平等。詳情可訪問 www.asianhalloffame.com 或聯繫 Rochelle Srigley，[email protected]。
Asian Hall of Fame
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SOURCE Asian Hall of Fame
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