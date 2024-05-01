亚洲名人堂公布 2024 年入围者

洛杉矶2024年5月1日 /美通社/ -- 亚洲名人堂公布了23名入围者，他们将在2024年的多城市活动中永久纪念他们。 纽约市将首次举办百年终身成就奖章，以表彰 康妮•钟 （2016届毕业生）。入围者将于5月1日在 "庆祝亚洲音乐节" 上正式公布，该节将在Roku GAME上直播。

在此处可体验互动多渠道新闻稿: https://www.multivu.com/players/English/9221453-asian-hall-of-fame-2024-inductees/

香奈儿全球首席执行官 莉娜•奈尔（Leena Nair）、新加坡的豐隆集团董事长 Kwek Leng Beng 以及企业入选者千禧和国敦的上任，凸显了国际影响力 。在不包括党派官员入选的选举年中，科技、体育、艺术和娱乐领域的杰出人物成为人们关注的焦点。

小说家 N. 通过小说家 N. 将原住民和美洲原住民的包容性扩展到特林吉特印第安部落和基奥瓦印第安部落。 斯科特•莫马迪入选纪念。 指挥家小泽 征二、电影偶像黄 安娜和电影开拓者 威廉•斋藤也在死后入选。

亲善大使是 金叶 （中国环球小姐）、 约翰•巴黎 （地球、风与火）和 马特•卡梅隆（Pearl Jam）由 Soundgarden 创始人 Hiro Yamamoto（2022年级）和Kim Thayil（2023年级）提名。 全国宣传、教育和下一代艺术家功绩奖颁发给 Brandon Tsay、 Lydia Lee 和 Malea Emma T jandrawidjaja 。

西雅图翡翠晚会将于9月27 日在华盛顿体育俱乐部举行。第 20 届入职典礼定于 10 月 19 日在洛杉矶比尔特莫尔举行，并将在 Roku GAME 上 直播从下午 6:00 开始。PST。

2024届学生

安妮•明子•迈耶斯 、音乐会小提琴家

Bing Xie, 慈善家

Crystal Kung Minkoff、联合创始人、Real Coco

Eva Chow 、文化偶像

Jane Fujishige Yada, Hiroshi Fujishige, Masao Fujishige . Philanthropists

Joe Wong、喜剧演员

Julia S. Gouw、慈善家

Ke Huy Quan、Cinema Trailblazer

Kwek Leng Beng、Heong Group 董事长

Larry Li、Amino Capital 创始人兼管理合伙人

Leena Nair、香奈儿全球首席执行官

Maia Shibutani、 Alex Shibutani、Olympians

Millennium & Copthorne、企业入围者

Raj & Marta Bhathal、慈善家

Richard Lui、Kristen Lui、Media Trailblazers

太平洋西北地区入围者

艾莎•易卜拉欣 ，名厨

布鲁斯• 哈雷尔，西雅图市长

丹尼尔•阮和凯瑟琳•林 ，公民领袖

大卫•瓦西列夫斯基 ，

鼎泰丰管理层 合伙

人杨洁琳、西雅图超级鹰队队老板

乔纳森•斯波萨托、媒体开拓

者普雷斯顿•辛格塔里、特林吉特玻璃艺术家

In Memoriam 入围者

Anna May Wong (1905-1961) N.

Scott Momaday (1934-2024) 小泽

征二 (1935-2024)

William Saito (1936-2012)

联系方式： (626) 600 -9148

[email protected]

Asian Hall of Fame