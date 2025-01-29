亚洲名人堂举办女性历史月庆祝活动

年度活动使洛杉矶野火救济、科技、娱乐和艺术界女性补助金受益

洛杉矶2025年1月30日 /美通社/ -- 亚洲名人堂将于2025年3月1日在洛杉矶比尔特莫尔酒店举办女性历史月庆祝活动，届时将汇聚100位社区领袖、艺术家和媒体成员。该活动将在下午4点至下午5点30分举办红地毯和慈善精品店，随后在下午 5:30 至7点提供晚餐和节目。所得款项将用于支持美国红十字会的野火救济工作以及亚洲名人堂的科技、娱乐和艺术领域女性项目。

这场售罄的晚宴包括演讲、音乐会和舞蹈，特色表演者为美国达人秀的格莱美艺术家Maki Mae与音乐总监Ed Roth。特别表演者将包括Lily Liu、Dr. Jason Lo、Marco Moir和Riley Wallace（来自Robby Krieger的工作室）、《美国偶像》冠军Malea Emma Tjandrawidjaja、Reagan To、Aubrey Leonard，以及来自TOP Dance Awards的表演者。Faith Ocean, Inc.的Sam Liu慷慨捐赠了免费香槟和葡萄酒。

亚洲名人堂的标志性精品店将展出圣约翰行李展、金盒、时装盒和路易威登 x 村上隆新系列的限量版商品，以及来自迪奥、爱马仕、香奈儿和宝格丽的作品。签名纪念品包括泰勒•斯威夫特、比莉•艾利什、阿丽亚娜•格兰德、奥利维亚•罗德里戈、珍珠果酱乐队、洛杉矶公羊队、洛杉矶湖人队、洛杉矶道奇队、旧金山49人队和拉斯维加斯突袭者队等。

代客泊车的费用为35美元，而经活动验证的自助停车费用为25美元。着装要求是男士的夹克和领带，女士的着装要求是鸡尾酒会礼服。艺术家和高管将接受采访。

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