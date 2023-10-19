亞洲名人堂年度人物頒獎典禮致力推進人道工作

頒獎典禮將惠及以色列危機救援、獎學金及全年企劃

洛杉磯2023年10月20日 /美通社/ -- 為促進人道事業的發展，亞洲名人堂擴大了第 19 屆年度人物頒獎典禮的惠及範圍，不僅資助學院研究員，還為以色列危機救援工作提供支援。2023 年年度人物頒獎典禮將於 2023 年 10 月 21 日在洛杉磯比特摩爾千禧酒店舉行。

亞洲名人堂主席兼行政總裁 Maki Hsieh 表示：「亞裔和原住民傑出的成就、社會服務和領導力，為美國的崛起和維護世界尊嚴做出了巨大貢獻。今年的亞洲名人堂年度人物充滿勇氣和同情心，樹立了典範，定會為未來的文明帶來更多啟迪。」Hsieh 女士是美國錄音學院的成員，同時也是ADL 地區委員會中唯一的亞裔委員會成員。

入選表演者包括藝術家大使 Robby Krieger (The Doors) 和 Ed Roth (Joe Walsh)，入选者包括 Hiro Yamamoto (Soundgarden)、Maki Mae (America's Got Talent)、Linda Taylor (Namie Amuro)、Leo Costa (Herb Alpert) 等。典禮司儀是 KTLA 5 早間新聞主播 Frank Buckley。

亞洲名人堂於 2004 年由 Robert Chinn Foundation 私人基金會設立，向基金會創始家族在美國 160 年的歷史致敬。2020 年，亞洲名人堂成為一家非牟利慈善機構，旨在加強當地及全國範圍內的跨文化合作。他們的 Maui 慈善活動幫助 Kako'o Maui 基金會實現了 200 萬美元的捐贈目標。此前，該慈善機構曾向蒙特利公園市家庭、烏克蘭難民和聯合國土耳其危機基金提供直接支援。

自 2019 年以來，學院研究員一直獲得實踐專案、導師和技術補助。 部分研究員還獲得了緊急住房和基本生活工資。研究員們一邊工作，一邊在全國各地的學校求學，遍及聖莫尼卡學院、華盛頓大學以及波士頓東北大學。本月，40 多名大學藝術家學者透過 Artellect 加入了學院，Artellect 是一個體驗式藝術裝置孵化器，由史丹福大學的 Peter Lee 和 Andrew Lee 兩兄弟領導。

Getty Images 紅毯於下午 4 時開始，活動時間為下午 6:30 至晚上 9:00。

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關於亞洲名人堂

亞洲名人堂成立於 2004 年，透過推動亞裔和原住民的進步來加強其在美國社會和全球的影響力，為其提供領導力、成就和服務的展示平台。名人堂常年為本地青年提供培訓服務，賦予女性領導力，推廣跨文化內容，並加強立法。詳情請洽高級副總裁 Rochelle Srigley，電話 (626) 600-9418，www.asianhalloffame.org。

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