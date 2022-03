Yadea celebra el Día Internacional de la Mujer con la nueva campaña en redes sociales "IT'S SHE"

MUNICH, 10 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Este Día Internacional de la Mujer, Yadea (01585:HK), la marca líder mundial de vehículos eléctricos de dos ruedas, reconoce y eleva a las mujeres con el lanzamiento de su nueva campaña en las redes sociales "IT'S SHE". Entre el 6 y el 11 de marzo, "IT'S SHE" refuerza el reconocimiento de Yadea a los valores y logros de las mujeres.