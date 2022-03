Yadea célèbre la Journée internationale de la femme avec la nouvelle campagne lancée sur les réseaux sociaux « IT'S SHE »

« Nous espérons que des activités telles que la campagne « IT'S SHE » permettront de véhiculer au monde l'idée qu'il ne faut jamais définir une femme. Parallèlement, notre dernière campagne incarne le plaidoyer de Yadea en faveur de la diversité dans les communautés féminines et traduit notre appréciation des femmes et de leurs contributions continues dans le monde », a déclaré Aska Zeng, directeur général de Yadea.

Dans la perspective de ce lancement, Yadea a diffusé une bande annonce vidéo sur ses plateformes de réseaux sociaux le 6 mars, qui présente divers portraits de femmes dans une grille 3x3. La marque a ensuite lancé sa vidéo officielle complète le 8 mars à l'occasion de la Journée internationale de la femme.

Inspirante et édifiante, la vidéo "IT'S SHE" de Yadea célèbre l'individualité des femmes et témoigne de son engagement à les accompagner dans leur développement, leur évolution et la création de leur chemin particulier. La vidéo réunit des femmes issues de multiples secteurs d'activité et de divers horizons, des artistes aux entrepreneurs en passant par les athlètes, les mannequins, les parents et les dirigeantes. Elle a été conçue pour mettre en valeur la diversité infinie des femmes, qu'elles soient dynamiques ou calmes, extraverties ou introverties. La vidéo de Yadea renforce l'idée qu'il ne faut jamais définir une femme.

En outre, Yadea a dévoilé son nouveau manifeste en faveur des femmes via un trio de messages sur les réseaux sociaux. Ces messages font un gros plan sur divers témoignages de femmes qui traversent diverses situations, soulignant qu'elles constituent une force incontournable et les encourageant à poursuivre leur quête d'authenticité, peu importe leur âge, leurs expériences ou leur situation.

Pour chaque message, Yadea encourage les utilisateurs à commenter et à partager leurs propres expériences en tant que femme, ainsi que des histoires réelles et inspirantes vécues par des femmes qu'ils ont rencontrées. En encourageant les interactions entre les femmes de la communauté, Yadea espère créer des liens plus forts entre les internautes et renforcer la promotion de l'égalité à l'avenir.

« Une fois de plus, nous souhaitons une excellente Journée internationale de la femme à toutes les femmes du monde entier. Yadea est fière de se tenir à vos côtés et de vous accompagner pour électrifier votre vie », a déclaré Zeng.

À propos de Yadea

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, y compris les motos électriques, les cyclomoteurs électriques, les vélos électriques et les trottinettes électriques. À ce jour, Yadea a vendu des produits à 50 millions d'utilisateurs dans plus de 80 pays et dispose d'un réseau de plus de 35 000 détaillants dans le monde entier. Avec pour mission d'aider les gens à « électrifier votre vie », Yadea continue d'investir dans la R&D, la production et l'expansion mondiale pour construire un avenir partagé et durable pour l'humanité.

Pour plus d'informations, visitez notre site :

Site officiel : https://www.yadea.com/

Facebook : https://www.facebook.com/Yadea.Official

Instagram : https://www.instagram.com/YADEA.GLOBAL/

Twitter : https://twitter.com/YadeaGlobal



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1763886/Yadea_poster.jpg

SOURCE Yadea