Yale Cancer Answers广播节目和播客的主要肿瘤学家新主持人

康涅狄格州纽黑文2024年7月18日 /美通社/ -- Yale Cancer Center (YCC)和Smilow Cancer Hospital (SCH)宣布， YCC主任兼SCH总裁兼总医师Eric Winer博士成为Yale Cancer Answers （每周一次的康涅狄格州公共广播节目和播客）的新主持人。 他将于7月21日（星期日）晚上7: 30作为房东首次亮相 ET on WNPR.

Winer博士的第一个节目“面对癌症中的不平等” ，由YCC的癌症护理股权副主任Tracy Battaglia博士主讲，她将分享她关于如何最好地解决健康差距的研究。 在未来的剧集中， Winer和他的嘉宾将探索癌症治疗、临床试验、患者面临的财务毒性以及如何提高癌症护理质量方面的进展。

Winer说： “在Yale Cancer Center和Smilow Cancer Hospital ，我们致力于提供最好的癌症护理、研究和教育。” “我们坚信，每个走进我们家门或生活在我们社区的癌症患者都有平等的机会获得癌症治疗和研究提供的进步。 Yale Cancer Answers是我们通过提供有关癌症和预防的可理解和可靠信息来缩小护理差距的使命的重要组成部分。”

Winer说，随着早期发病癌症的增加，人们越来越需要患者可以信任的优质医疗信息，包括癌症的警告信号、治疗方案和临床试验。

Winer是耶鲁大学医学院阿尔弗雷德•吉尔曼医学和药理学教授兼癌症研究副院长，是国际知名的乳腺癌专家。 他是美国临床肿瘤学会的前任主席。

Yale Cancer Answers在每周广播节目中平均有4,000名现场听众， Apple Podcasts、YouTube和YCC网站上也有该节目。

要收听Yale Cancer Answers ，请单击此处。

关于Yale Cancer Center

自1974年以来，Yale Cancer Center一直是国家癌症研究所指定的综合癌症中心，是全国仅有的57个中心之一。 Yale Cancer Center是耶鲁大学医学院和Smilow Cancer Hospital的国内和国际知名科学家和医生之间的合作项目。 这种伙伴关系使该中心能够提供预防、检测、诊断和治疗癌症的最佳方法。

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