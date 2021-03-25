姚氏酒庄总裁发布声明谴责反亚裔暴力和歧视

加州纳帕谷2021年3月25日 /美通社/ -- 姚氏酒庄（Yao Family Wines）全体同仁对最近美国不断增加的针对亚裔美国人的语言和身体攻击事件深感不安。作为华裔在纳帕谷创建的一家酿酒厂，我们强烈谴责针对我们亚裔和亚裔美国人社区的骚扰、语言或身体暴力、微型攻击和仇恨行为。

根据白宫就谴责这些令人无法容忍的行为所发布的备忘录，估计有200万亚裔美国人和太平洋岛民在目前的疫情危机中担任一线医护人员、急救人员和其他重要职责。在过去的一百五十年中，亚裔美国人，作为科学家，或是企业家、政治领袖、公民，为美国作出了贡献，以他们在艺术、音乐和美食方面的贡献丰富了我们的文化熔炉。

我们与许多人一起呼吁#StopAsianHate，与我们的合作伙伴和社区站在一起，支持他们反对反亚裔歧视。请加入我们的行列，支持亚裔人开办的企业，鼓励每个人都尽自己的一份力量与我们宝贵的亚裔社区站在一起。我们只能携手共同克服这场危机。

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关于姚氏酒庄

姚氏酒庄由退役NBA和中国篮球协会明星兼全球人道主义人士姚明于2011年创立。酒庄位于纳帕谷，创立的同年即发布首款葡萄酒，倍受好评。成立以来，世界上最受尊敬的一些品酒师每年对姚氏酒庄发布的酒的评分都超过90分，可通过酒庄网站www.yaofamilywines.com在线以及美国和国际部分市场的餐馆和零售商获取相关产品资料。

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Yao Family Wines

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SOURCE Yao Family Wines