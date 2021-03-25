姚氏酒莊總裁 Jay Behmke 發出譴責反亞裔暴力及歧視的聲明

加州纳帕谷2021年3月25日 /美通社/ -- 姚氏酒莊 (Yao Family Wines) 的所有人都對最近在美國發生的針對美國亞裔社團的口頭和身體攻擊的增加深感困擾。作為一家總部位於納帕谷、創始人為華人的酒莊，我們強烈譴責任何針對亞裔及美國亞裔社團的騷擾、言語或身體暴力、微歧視與仇恨行為。

根據譴責這些令人無法忍受的行為的白宮備忘錄，估計有 200 萬亞裔美國人與太平洋島民曾在這場危機中擔任過醫療人員、急救人員及我國的其他重要角色。在過去的一百五十年中，亞裔美國人作為科學家、企業家、政治領導人和同胞，為我們的國家做出了貢獻，並透過在藝術、音樂及美食方面的貢獻充實了我們的文化大熔爐。

我們加入了許多呼籲 #StopAsianHate 的聲音，並與我們的合作夥伴及社區一起支援反亞裔人歧視。請加入我們，支援亞裔人士經營的生意，並鼓勵每個人儘自己的一份力量來支援這個寶貴的社區。我們只會共同克服這場危機。

關於姚氏酒莊：

姚氏酒莊 (Yao Family Wines) 是由退休的美國 NBA 及中國籃球協會明星和全球人道主義人士姚明於 2011 年創立。納帕谷酒莊（Napa Valley winery）於同年出品了首批葡萄酒，獲得了一致好評。自成立以來每年，姚氏酒莊的發行都獲得了一些世界上最受尊敬的葡萄酒評論家 90 分以上的評分，詳情請瀏覽酒莊的網站 (www.yaofamilywines.com) 以及美國和國際特定市場的餐廳及零售商中獲取。

標誌 - https://mma.prnewswire.com/media/1473548/Yao_Family_Wines_Logo.jpg

Yao Family Wines

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SOURCE Yao Family Wines