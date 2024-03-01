БАРСЕЛОНА, Испания, 1 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания YOFC (Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Company), лидер на мировом рынке оптического волокна и кабеля, представила пакет передовых продуктов и решений на Всемирном мобильном конгрессе 2024 в Барселоне (MWC Barcelona). В рамках темы «Объединяя будущее с помощью оптического волокна» YOFC продемонстрировала свои достижения в пяти ключевых областях: Переход к технологиям 5G Advanced, новый центр «зеленых» вычислений, новая ценность цифровой энергии, новый опыт цифровой жизни и преодоление цифрового разрыва.

Переход к 5G Advanced

С появлением технологии 5G отрасли во всем мире вступили на новый путь цифровой трансформации, открыв множество новых приложений и сценариев, требующих расширенных возможностей сети. Данный сдвиг вызвал возникновение концепции 5.5G. В этом контексте оптическое волокно, выступая в качестве основного канала передачи данных, формирует основу всеобщей взаимосвязанности в эпоху 5.5G. Во время выставки YOFC продемонстрировала свои последние инновации в области оптического волокна:

Оптическое волокноFarBand ® Ultra G.654.E: Известно своим исключительно низким затуханием, улучшающим возможности дальней связи.

Ultra G.654.E: Известно своим исключительно низким затуханием, улучшающим возможности дальней связи. Оптическое волокно EasyBand : Имеет сведенный к минимуму внешний диаметр, оптимизирующий эффективность установки.

Оптическое волокно GenBand : Универсальное решение, удовлетворяющее широкий спектр сетевых требований.

Многозадачное оптическое волокно OM4/OM4+ Ultra, не чувствительное к сгибанию: Обеспечение высоких скоростей передачи данных даже в сложных условиях.

Специализированное коммуникационное волокно: Специально разработано для конкретных промышленных применений, обеспечивая надежность и производительность.

Кроме того, для удовлетворения потребностей растущей цифровой экономики и эволюции искусственного интеллекта (ИИ) YOFC активно занимается исследованиями и разработками оптических волокон следующего поколения, стремясь занять лидирующие позиции как внутри страны, так и на международном уровне. На выставке продукты YOFC из оптического волокна следующего поколения с волокнами с пространственным мультиплексированием (SDM) и оптическими волокнами с полым сердечником, служащими яркими примерами, привлекли внимание многочисленных инсайдеров отрасли.

Новый центр зеленых вычислений

В этом году на MWC в центре внимания были центры обработки данных — жизненно важные двигатели цифровой эпохи, ответственные за хранение постоянно расширяющегося пула данных в нашем мире. В ходе мероприятия YOFC представила свою последнюю инновацию: решение iCONEC Green Data Center Cabling, предназначенное не только для расширения пропускной способности и пространственной эффективности центров обработки данных, но и для значительного продления срока их эксплуатации, сокращения выбросов углерода и оптимизации затрат этого процесса.

Кроме того, YOFC представила комплексное решение оптического модуля для вычислительных сетей центров обработки данных на базе ИИ. Выходя за рамки традиционной технологии III-V, YOFC представила свое решение оптического модуля следующего поколения 400G/800G, в котором использована технология кремниевой фотоники. Прорыв обещает сократить энергопотребление оптических модулей примерно на 20 %, открывая новую главу в стремлении к более экологически чистым центрам обработки данных.

Новая ценность цифровой энергии

Цифровые инновации оживляют энергетический сектор, трансформируя все, от электрических сетей до морской инфраструктуры. YOFC заняла центральное место в этой революции, представив множество продуктов и услуг, которые обещают переопределить цифровую энергетическую инфраструктуру.

В области электроэнергетики передача сверхвысокого напряжения (UHV) является самой передовой технологией передачи электроэнергии во всем мире. YOFC предоставляет полный спектр цифровых силовых решений для систем передачи постоянного тока сверхвысокого напряжения, включая оптоволокно G654E, кабели ADSS (полностью диэлектрические самонесущие) и OPGW (оптический провод заземления), высоковольтные огнестойкие кабели, силовые разъемы и оптические устройства. Кроме того, YOFC предоставляет профессиональные услуги по руководству строительством для обеспечения безопасности и надежности систем UHV.

В морском секторе YOFC является пионером разработок по всей цепочке создания стоимости в морской технике. Ее арсенал включает подводные оптоволоконные и силовые кабели, а также набор сопутствующих решений и услуги EPC (проектирование, закупки и строительство). Эти предложения охватывают широкий спектр применений: от облегчения морской передачи ветровой энергии и обслуживания морских нефтяных платформ до обеспечения трансокеанской связи и создания подводных сетей наблюдения. Стратегические инвестиции YOFC в крупномасштабное оффшорное ветроэнергетическое оборудование подчеркивают ее приверженность обеспечению конкурентных позиций в морской технике.

Новый опыт цифровой жизни

В эпоху, когда бесперебойная цифровая связь имеет первостепенное значение, YOFC добивается успехов в устранении пресловутого узкого места «последней мили» в мобильной связи. Усилия направлены на то, чтобы обогатить цифровую жизнь пользователей, предлагая комплексные полностью оптические решения для подключения.

Ориентируясь на потребности современного железнодорожного транспорта, YOFC разработала специализированные решения, которые удовлетворяют различные требования к частоте различных систем беспроводной связи. Благодаря своим новаторским излучающим коаксиальным кабелям и аксессуарам компания гарантирует, что пассажиры на железнодорожных платформах и в туннелях пользуются двойной гигабитной скоростью интернета, что является важнейшим компонентом современного мобильного образа жизни.

В области оптических сетевых кабелей решение YOFC для предварительного подключения F.ODN следующего поколения сокращает время установки на 80 % по сравнению с традиционными методами, позволяя клиентам быстро и эффективно развертывать сети премиум-класса. Кроме того, операторы быстро внедряют решение YOFC по невидимой кабельной проводке FTTR (Fibre to The Room), т.к. видят его ценность из-за скоращения сложности монтажа и минимального нарушения с точки зрения эстетики.

Кроме того, презентация YOFC своих передовых активных оптических кабелей для интеллектуальной аудио- и видеоиндустрии, включающих запатентованное изгибостойкое волокно BendRobust ®, вызвала значительный интерес. Эти продукты отличаются исключительной гибкостью и превосходными возможностями передачи данных, что знаменует собой значительный шаг вперед в эволюции умного дома и мультимедийных технологий.

Преодоление цифрового разрыва

В 2014 году YOFC приступила к реализации амбициозной миссии по обеспечению оптико-волоконной связи в самых отдаленных уголках планеты. Имея производственные площадки в Индонезии, Южной Африке, Бразилии и Польше, YOFC находится на переднем крае международных усилий по подключению недостаточно обслуживаемых сообществ, от пышных джунглей Филиппин до обширных городских лабиринтов Перу и Индонезии. Будь то преодоление огромных океанов, восхождение на крутые горы или навигация по сложным городским трущобам, YOFC была там, движимая верой в то, что каждый человек заслуживает иметь связь.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2351130/YOFC_Unveils_Cutting_edge_Innovations_at_2024_MWC_Barcelona.jpg