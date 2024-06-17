YOFC и China Mobile представили первую в мире оптоволоконную сеть 800G с полым сердечником

УХАНЬ, Китай, 17 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- 6 июня акционерная компания YOFC (Yangtze Optical Fibre and Cable) совместно с компанией China Mobile представила в Шэньчжэне, провинция Гуандун, первую в мире тестовую оптоволоконную сеть передачи данных 800G с полым сердечником. Это достижение является важной вехой в развитии телекоммуникационной инфраструктуры, которая раздвигает границы традиционных оптоволоконных технологий.

Участие компании YOFC в тестовой сети было представлено комплексным набором решений, специально разработанных для оптоволокна с полым сердечником, включая предоставление кабелей, основных услуг по сращиванию оптоволокна и адаптеров для интеграции с одномодовыми волокнами. Проект успешно преодолел несколько технических проблем, которые часто возникают при монтаже сложных сетей. Проблемы включали снижение экологических рисков и обеспечение надежной инфраструктуры при укладке и сращивания волокон — решение проблем затопления трубопровода, контроля избыточной влажности и проведения точного сращивания в наружных условиях. Эти усилия имели критическое значение для детальной оценки характеристик волокна в реальных условиях эксплуатации.

Ключевые характеристики производительности, достигнутые на 20-километровом испытательном канале (например, потери на сращиваниях между волокнами с полым сердечником, соединениях между волокнами с полым сердечником и с твердым сердечником, а также затухание после установки), были сопоставлены с ведущими мировыми стандартами. Кроме того, развертывание отличалось конфигурацией оптической передачи с одной длиной волны и скоростью 800 Гбит/с, которая обеспечила при двунаправленном испытании передачи на дальних расстояниях пропускную способность 128 Тбит/с по оптоволокну с полным сердечником. Это испытание не только продемонстрировало практическое применение таких волокон в условиях сложных сетевых сред с высокими требованиями, но и послужило критически важным подтверждением концепции масштабируемости и промышленной применимости технологий оптоволокна с полым сердечником.

Новые технологические высоты достигаются во всем секторе под влиянием постоянных достижений в области искусственного интеллекта. Оптоволокно с полым сердечником, в котором используется инновационный механизм направления воздуха, превосходит ограничения производительности, связанные с традиционными волокнами с твердым сердечником, как по пропускной способности, так и по времени задержки. Эта технология предлагает заметные улучшения для компонентов инфраструктуры передачи данных, таких как магистрали Интернета и центры обработки данных, и по прогнозам продолжит удовлетворять растущие потребности в передаче данных на протяжении следующих 20 лет и далее.

Компания YOFC планирует развивать разработку и производство технологий оптоволокна с полым сердечником следующего поколения. Работая с отраслевыми партнерами, компания YOFC стремится стимулировать инновации, ускорить коммерческое внедрение новых волокон и повысить производительность оптических сетей, создавая прочную основу для оптоволоконной инфраструктуры, необходимой в более интеллектуальном мире.