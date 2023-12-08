Yogi 宣布获得 1,000 万美元成长型股权融资

领先消费品洞察平台 Yogi 宣布获得由 Blueprint Equity 领投的 1,000 万美元成长型股权融资

纽约 2023年12月8日 /美通社/ -- 专为消费品行业打造的客户洞察平台 Yogi今日宣布获得由 Blueprint Equity 领投，现有投资者 ScOp Venture Capital、RTP Global、Data Point Capital、Remarkable Ventures 和 Jaffray Woodriff 参投的 A 轮融资。与此同时，Blueprint Equity 的管理合伙人 Sheldon Lewis 将加入 Yogi 董事会。

Yogi 联合创始人兼首席执行官 Gautam Kanumuru 表示："如今的社会瞬息万变，评价和评级对消费者购买决策影响巨大，各大品牌都希望能够发挥数据的效力，为产品、营销和竞争性决策提供实时的信息。为了满足日益增长的客户需求，加快产品布局，我们正在设法筹集资金，此时 Blueprint的合作方式引发了我们的关注。他们的愿景与我们的完全吻合，他们的运营资源将提升我们的执行力，能够找到这样一名合作伙伴，实属不易。我们热烈欢迎 Sheldon 加入董事会，我们将与 Blueprint 的运营团队密切合作，共同开创公司发展的新篇章。"

Yogi 致力于为消费品牌提供产品开发、迭代和营销所需的细致入微的产品级洞察力。这笔资金将用于增强产品功能、改进客户支持服务以及加速公司增长。

"在竞争激烈的消费品行业中，各大品牌正在为自有产品和竞品寻求实时的客户洞察。我们认为 Yogi 在提供跨职能分析和跨消费品类洞察上独具优势。我们很少见到一个品牌的客户能像 Yogi 的客户这样热衷于软件解决方案。Gautam 和他的团队创立了一家可以长远发展的企业，我们很荣幸能够赢得他们的信任。" Lewis 评论道，"我们坚信，每一个与 Yogi 合作的品牌，都将领略到这个平台的非凡价值，并将通过精心打造契合消费者喜好的产品成功吸引消费者。"

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关于Yogi

Yogi 是一个全方位的客户洞察平台，致力于帮助消费品公司深入了解消费者的反馈、感受和心声。通过使用人工智能技术，Yogi 能够整合和分析产品评论数据，综合多个不同的评论数据源，为产品开发、客户洞察和营销团队提供过往无法获知的信息以及细致入微的洞见。Yogi 深受 Microsoft、Church & Dwight 和 Nestle 等领先企业的信赖，竭诚为各个品类的品牌提供服务。如需预约 Yogi 演示，请访问www.meetyogi.com.

关于 Blueprint Equity

Blueprint Equity 致力于为全球高增长、资本效率高的企业软件和技术服务企业提供扩张资本。Blueprint 总部位于加利福尼亚州拉霍亚，管理资产规模达 2.75 亿美元。如需了解更多信息，请访问www.onblueprint.com.

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