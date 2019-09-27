用新的Zatarain's(R) Garden District Kitchen糙米和豆子拌飯加味
Sep 27, 2019, 06:48 ET
新奧爾良2019年9月27日 /美通社/ -- 如果你認為Zatarain's只是什錦飯，那麼你還沒有嘗試過簡單、美味且更適合你的最新拌飯系列。Garden District Kitchen 糙米和豆子拌飯只需十分鐘即可準備好，每份至少含有9克植物蛋白質和11克纖維。此外，所有五種拌飯都是無麩質的、不含人工香料、無人工色素、也不含添加味精*。它們是完美的用餐選擇，製備快速且營養豐富 -- 無論是簡單美味，還是作為主餐的開胃菜，加上你最喜歡的蔬菜和蛋白質。
靈感來自法式、西班牙式、意式和拉丁式風味等給新奧爾良美食帶來的國際影響，Garden District Kitchen 提供各種不同風味，保持用餐趣味性。
五種新的 Zatarain's Garden District Kitchen 產品：
- 黑豆烤蒜糙米飯：靈感來自加勒比地區帶來的影響，結合火烤甜椒、美味的洋蔥以及烤大蒜的大膽味道，以及糙米和黑豆的味道。
- 帕爾馬香蒜白豆糙米飯：為致敬新奧爾良市的意大利傳統，我們用了豐富的、堅果味的帕爾馬乾酪、大蒜和磨碎的黑胡椒粉，並將它們添加到全麥糙米、白豆和甘藍中。
- 綠醬紅豆糙米飯：鮮亮、濃烈的酸橙、爽口的孜然和墨西哥胡椒，結合糙米和紅豆，體現拉丁對新奧爾良美食的影響。
- 西班牙式甜椒和白豆糙米飯：西班牙式風味給新奧爾良帶來了深刻的影響，搭配完美調味的糙米、甜椒和白豆！
- 白豆檸檬黃油和香草糙米飯：易於製備的全谷糙米和白豆，有豐富的黃油、香羅勒和爽口的檸檬，體現了法式風味對新奧爾良美食和文化的影響。
Garden District Kitchen 拌飯單獨作為一頓無肉餐非常完美，或者拌進簡單的平日晚餐，只需幾種原料，便會成為家人最喜歡的晚餐，比如帕爾馬香蒜雞肉菠菜飯或美味的蘑菇、培根和烤蒜飯。在準備好的拌飯中加入你最喜歡的蔬菜和蛋白質，打造你自己的午餐或晚餐「能量碗」 -- 這樣人人都能吃到自己想吃的！
試試這些推薦的美食：
- Garden District Kitchen帕爾馬香蒜白豆糙米飯，配有嫩葉芝麻菜、甜椒條、西葫蘆、切碎的番茄、大蔥和切碎的歐芹。
- Garden District Kitchen黑豆烤蒜糙米飯，配有紅洋蔥、玉米、鱷梨、豆芽、幼嫩的小菠菜和切碎的番茄。
Zatarain's Garden District Kitchen 拌飯現在全美各地零售商處銷售。如欲瞭解所有五種令人垂涎欲滴的拌飯，請瀏覽 zatarains.com。
*不含添加味精，天然產生的谷氨酸除外。
Zatarain's簡介
自1889年起，Zatarain's 一直是新奧爾良趣味和風味領域的權威。從生產樹根啤酒萃取物開始，該公司已經生產了200多種食品，從米飯晚餐和配菜、冷凍主菜、意大利面、麵包、調味品和香料到海鮮飯、克裡奧爾芥末和其他基於正宗新奧爾良風味食譜和海鮮製作的產品。現在，美國各地的人們都認識到，要想品嘗真正的新奧爾良美食風味，必須用「Zatarain's加味」。查詢詳情及瞭解食譜，請瀏覽：www.zatarains.com。
Zatarain's 是 McCormick & Company（味好美）的投資組合品牌之一。作為全球風味領域的領導者，McCormick 創建了一系列領先的風味品牌，提升世界各地人們對食物的享受。每天，無論你在哪裡，吃什麼，都可以享用 McCormick 的食物。McCormick 為生活帶來享受美食的快樂™。
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致傳媒：如欲下載高解析度圖片、食譜和材料，請瀏覽：https://zatarains.new-media-release.com/garden_district_kitchen/，或瀏覽我們的數碼新聞室，網址：www.mccormick.com/press-room。
圖片 - https://mma.prnewswire.com/media/1001254/Parmesan_Garlic_Rice_with_Chicken.jpg
圖片 - https://mma.prnewswire.com/media/1001252/Zatarains_Garden_District_Kitchen_Package.jpg
圖片 - https://mma.prnewswire.com/media/1001255/Savory_Mushroom__Bacon_and_Roasted_Garlic_Adobo_Rice.jpg
圖標 - https://mma.prnewswire.com/media/1001251/Zatarains_Logo.jpg
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