用新的Zatarain's(R) Garden District Kitchen糙米和豆子拌飯加味

新奧爾良2019年9月27日 /美通社/ -- 如果你認為Zatarain's只是什錦飯，那麼你還沒有嘗試過簡單、美味且更適合你的最新拌飯系列。Garden District Kitchen 糙米和豆子拌飯只需十分鐘即可準備好，每份至少含有9克植物蛋白質和11克纖維。此外，所有五種拌飯都是無麩質的、不含人工香料、無人工色素、也不含添加味精*。它們是完美的用餐選擇，製備快速且營養豐富 -- 無論是簡單美味，還是作為主餐的開胃菜，加上你最喜歡的蔬菜和蛋白質。

靈感來自法式、西班牙式、意式和拉丁式風味等給新奧爾良美食帶來的國際影響，Garden District Kitchen 提供各種不同風味，保持用餐趣味性。