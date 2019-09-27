用新的Zatarain's(R) Garden District Kitchen糙米和豆子拌饭加味
Sep 27, 2019, 06:56 ET
新奥尔良2019年9月27日 /美通社/ -- 如果你认为Zatarain's只是什锦饭 ，那么你还没有尝试过简单 、美味且更适合你的最新拌饭系列。Garden District Kitchen糙米和豆子拌饭只需十分钟即可准备好，每份至少含有9克植物蛋白质和11克纤维。此外，所有五种拌饭都是无麸质的、不含人工香料、无人工色素、也不含添加味精*。它们是完美的用餐选择，制备快速且营养丰富 -- 无论是简单美味，还是作为主餐的开胃菜，加上你最喜欢的蔬菜和蛋白质。
灵感来自法式、西班牙式、意式和拉丁式风味等给新奥尔良美食带来的国际影响，Garden District Kitchen提供各种不同风味，保持用餐趣味性。
五种新的Zatarain's Garden District Kitchen产品：
- 黑豆烤蒜糙米饭：灵感来自加勒比地区带来的影响，结合火烤甜椒、美味的洋葱以及烤大蒜的大胆味道，以及糙米和黑豆的味道。
- 帕尔马香蒜白豆糙米饭：为致敬新奥尔良市的意大利传统，我们用了丰富的、坚果味的帕尔马干酪、大蒜和磨碎的黑胡椒粉，并将它们添加到全麦糙米、白豆和甘蓝中。
- 绿酱红豆糙米饭：鲜亮、浓烈的酸橙、爽口的孜然和墨西哥胡椒，结合糙米和红豆，体现拉丁对新奥尔良美食的影响。
- 西班牙式甜椒和白豆糙米饭：西班牙式风味给新奥尔良带来了深刻的影响，搭配完美调味的糙米、甜椒和白豆！
- 白豆柠檬黄油和香草糙米饭：易于制备的全谷糙米和白豆，有丰富的黄油、香罗勒和爽口的柠檬，体现了法式风味对新奥尔良美食和文化的影响。
Garden District Kitchen拌饭单独作为一顿无肉餐非常完美，或者拌进简单的平日晚餐，只需几种原料，便会成为家人最喜欢的晚餐，比如帕尔马香蒜鸡肉菠菜饭或美味的蘑菇、培根和烤蒜饭。在准备好的拌饭中加入你最喜欢的蔬菜和蛋白质，打造你自己的午餐或晚餐"能量碗" -- 这样人人都能吃到自己想吃的！
试试这些推荐的美食：
- Garden District Kitchen帕尔马香蒜白豆糙米饭，配有嫩叶芝麻菜、甜椒条、西葫芦、切碎的西红柿、大葱和切碎的欧芹。
- Garden District Kitchen黑豆烤蒜糙米饭，配有红洋葱、玉米、鳄梨、豆芽、幼嫩的小菠菜和切碎的西红柿。
Zatarain's Garden District Kitchen拌饭现在全美各地零售商处销售。如欲了解所有五种垂涎欲滴的拌饭，请访问zatarains.com。
*不含添加味精，天然产生的谷氨酸除外。
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Zatarain's简介
自1889年起，Zatarain's一直是新奥尔良趣味和风味领域的权威。从生产树根啤酒萃取物开始，该公司已经生产了200多种食品，从米饭晚餐和配菜、冷冻主菜、意大利面、面包、调味品和香料到海鲜饭、克里奥尔芥末和其他基于正宗新奥尔良风味食谱和海鲜制作的产品。现在，美国各地的人们都认识到，要想品尝真正的新奥尔良美食风味，必须用"Zatarain's加味"。垂询详情及了解食谱，请访问：www.zatarains.com。
Zatarain's是McCormick & Company（味好美）的投资组合品牌之一。作为全球风味领域的领导者，McCormick创建了一系列领先的风味品牌，提升世界各地人们对食物的享受。每天，无论你在哪里，吃什么，都可以享用McCormick的食物。McCormick为生活带来享受美食的快乐™。
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Zatarain's
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图片 - https://mma.prnewswire.com/media/1001254/Parmesan_Garlic_Rice_with_Chicken.jpg
图片 - https://mma.prnewswire.com/media/1001252/Zatarains_Garden_District_Kitchen_Package.jpg
图片 - https://mma.prnewswire.com/media/1001255/Savory_Mushroom__Bacon_and_Roasted_Garlic_Adobo_Rice.jpg
图标 - https://mma.prnewswire.com/media/1001251/Zatarains_Logo.jpg
致媒体：如欲下载高分辨率图片、食谱和材料，请访问：https://zatarains.new-media-release.com/garden_district_kitchen/，或访问我们的数字新闻室，网址：www.mccormick.com/press-room。
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