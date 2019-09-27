用新的Zatarain's(R) Garden District Kitchen糙米和豆子拌饭加味

新奥尔良2019年9月27日 /美通社/ -- 如果你认为Zatarain's只是什锦饭 ，那么你还没有尝试过简单 、美味且更适合你的最新拌饭系列。Garden District Kitchen糙米和豆子拌饭只需十分钟即可准备好，每份至少含有9克植物蛋白质和11克纤维。此外，所有五种拌饭都是无麸质的、不含人工香料、无人工色素、也不含添加味精*。它们是完美的用餐选择，制备快速且营养丰富 -- 无论是简单美味，还是作为主餐的开胃菜，加上你最喜欢的蔬菜和蛋白质。

灵感来自法式、西班牙式、意式和拉丁式风味等给新奥尔良美食带来的国际影响，Garden District Kitchen提供各种不同风味，保持用餐趣味性。