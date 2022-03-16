由亞裔美國人士擁有的市場推廣公司IW GROUP榮獲「Ad Age 2022 年度多元文化機構」殊榮

IW Group 創始人兼連接總監 Bill Imada 表示：「能夠獲得業界最權威的創意卓越權威之一的認可，這是絕對的榮幸。過去幾年並不容易，但它們也為新舊客戶帶來非凡的機會。他們對我們機構的信任和我們團隊對創新的熱情，使我們能夠完成重要的工作，從而獲得重要的獎項。」

在多元年輕人才的支援和資深領導的指導下，IW Group 於 2021 年在消費、娛樂和醫療保健等各行業中獲得新客戶。提升機構人員的技能也是一個關鍵優先事項，定期為員工提供有關新興技術和數碼趨勢（例如元宇宙、非同質化代幣和虚擬實境）的內部培訓課程。著眼於未來，公司最近還在元宇宙開設了辦公室，用於虛擬活動、客戶演示和員工會議。

IW Group 總裁兼動力總監 Nita Song 表示：「隨著品牌繼續加倍致力對多元文化青年的承諾，深諳文化及數碼領域的機構合作夥伴將勢在必行。我們團隊的個人和專業多元化背景，以及人才發展計劃，使我們緊貼時代精神並為未來做好準備。」

未來一年，IW Group 將追求機構增長；計劃擴大屢獲殊榮的娛樂業務，擴充內容部門並正式確立新興的元宇宙市場推廣能力。此外，公司正與尋求進入美國市場的海外品牌一起探索新的客戶機會。

IW Group 內容總監兼高級副總裁 Telly Wong 表示：「我們對傳統的非傳統方法，以及引入新文化表現形式的機會不僅激發我們的創造力，而且推動組織的目標。我們的使命是創造不僅讓我們的客戶興奮和引起觀眾共鳴的作品，而且還能激勵我們的團隊。」

關於 IW Group

作為有史以來獲獎最多的多元文化機構之一，IW Group 最初成立於 1990 年，旨在幫助美國公司進入新興的亞裔美國市場。公司以透過文化和創新創造非凡的品牌體驗為使命，客戶包括 McDonald's、Lexus、Warner Brothers 和 Disney 等主要品牌。近年來，該公司以文化為先、以數碼為主導和青年驅動的方法，使該機構能夠擴展至新的行業類別和受眾群體。IW Group 總部位於洛杉磯，在紐約、三藩市和元宇宙設有辦事處。

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