YSL Beauty 歡迎 BRUNA MARQUEZINE 擔任美國彩妝大使，攜手讚頌現代女性無限美麗

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YSL Beauté

30 Jan, 2024, 11:12 ET

紐約2024年1月30日 /美通社/ -- 今天，YSL Beauty 宣佈巴西女演員、模特兒兼新任「it girl」Bruna Marquezine 擔任最新美國美妝大使，延續品牌倡議賦權的傳統。Bruna Marquezine 攜手 Lila Moss 和 Lil Nas X，為新一代喜愛光澤的美妝品顧客，帶來勇敢女性兼從容優雅的全新妝容。Bruna 僅以獨特風格和倡議兩方面，推動她成為「值得關注的人」並體現了 YSL Beauty 的價值觀。

「YSL Beauty 讚頌無限思維，並鼓勵透過美妝創意表示來賦予權力。我們很高興地歡迎 Bruna Marquezine 成為美國彩妝大使，她體現這精神，並予人從容優雅和無比自信，而啟發每個人擁抱自身美麗。」– YSL Beauty 美國總經理 Emilie Poisson。

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YSL Beauty 新任美國彩妝大使 Bruna Marquezine
YSL Beauty 新任美國彩妝大使 Bruna Marquezine

這位備受青睞新的美國大使遇見了她的絕配 — YSL Beauty 創新 Candy Glaze 唇彩，而這產品雄據了全球社交媒體的動態消息。Bruna 即將參與 YSL Beauty「Sweet Like Candy」彩妝廣告拍攝，這輯廣告由著名攝影師 Amy Troost 拍攝，而妝容由 YSL Beauty 全球美妝總監 Tom Pecheux 設計。

「我不僅一直採用 YSL Beauty 彩妝產品多年，而我與這經典品牌有多個共同價值觀，包括真實、包容和提升女性地位。我希望，我們可以攜手展示美麗的潛在力量。美麗是主觀的，並經常予我強大力量。我將擁有屬於自己的妝容，希望你也可以，而且你會為此自豪。」- Bruna Marquezine

有抱負的新一代「IT GIRL

出生在巴西的 Bruna 從小擔任童星，而她的影響力已經超越 30 多部她參與的影視作品，當中包括 2023 年超級英雄電影《藍甲蟲》。 在這部影片中，Bruna 更是 DC 有史以來首位來自巴西的主角。Bruna 才華橫溢兼充滿魅力，經常走紅地氈、坐於時裝表演前排，以及登上國際雜誌封面。Bruna 更是社交媒體的重要人物，她分享對日常生活、工作，以及環保和慈善活動倡議的想法。這啟發數以百萬追蹤者和擁躉，並加強 YSL Beauty 對拉丁裔族群與他們重要價值觀的影響與承諾。 

SWEET LIKE CANDY」宣傳影片

Bruna 在鏡頭前後均明艷照人。在她擔任 YSL Beauty 美國大使的首個美妝廣告中，她的個性和熱情形象展現得淋漓盡致。Bruna 的雙唇塗上大獲好評的 Candy Glaze 唇彩後，豔光四射，表現予人嫵媚優雅的精髓。新廣告透過迷人的質感和甜美色調，探索女性享受的現代訊息。

顧名思義，Candy Glaze 是甜美的，也是市面首款唇彩，而旋即掀起熱潮。Candy Glaze 在雙唇上融化，帶來難以抗拒的水潤光澤，清爽而不膩。這款 12 種透明色調選擇的唇彩，結合唇彩光澤與潤唇膏呵護，含豐富透明質酸和石榴精華，雙唇更豐滿和水潤。這唇彩帶來極豐富色彩效果和果凍質感，同時鎖水長達 24 小時。

Bruna 將於 YSL Beauty 主要彩妝影片中擔任主角，當中包括熱門 Candy Glaze 唇彩、超奢華 Couture Mini Clutch 四色眼影、屢獲殊榮 Lash Clash 睫毛膏，以及經典 Touche Eclat 亮白筆。她也將於付費社交媒體、戶外街頭、數碼媒體和紅地毯上，為品牌帶來明星影響力。

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