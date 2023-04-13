原住民美食活动家兼获奖厨师谢尔曼入选《时代》最具影响力一百人

明尼阿波利斯2023年4月13日 /美通社/ -- 屡获殊荣的厨师兼原住民美食倡导者肖恩·谢尔曼（Sean Sherman）入选《时代》（TIME）周刊2023年最具影响力百强人物榜单，这是该周刊每年评选的全球100位最具影响力人物。

谢尔曼是奥格拉拉拉科塔苏族（Oglala Lakota Sioux）部落成员，也是振兴原住民美食体系运动的一位领导者。作为非营利组织NĀTIFS（北美传统原住民食品体系）的创始人，谢尔曼领导一个由烹饪从业者、教育工作者和倡导者组成的团队，为这项运动创造至关重要的资源。NĀTIFS收集并传播原住民食品体系的知识，包括农业、烹饪、民族植物学等，为对原住民美食文化和原住民美食主权感兴趣的个人及组织提供沟通纽带，并在政策层面倡导原住民饮食方式。

厨师、作家和原住民饮食方式的倡导者Sean Sherman被提名2023年《时代周刊》100强，这是一份年度全球100位最具影响力人物的名单。Sherman创立了非营利组织NĀTIFS - North American Traditional Indigenous Food Systems（北美传统原住民饮食系统）。他还创立了Owamni，这是一家致力于非殖民化美食的餐厅。该餐厅和他的烹饪著作《Sioux Chef's Indigenous Kitchen》（苏族厨师的土著厨房）都得到了詹姆斯·比尔德基金会(James Beard Foundation)的认可。图片由Bill Phelps提供，用于Meal Magazine。

谢尔曼说："我很高兴能代表我的祖先接受这一荣誉，他们都经历了与 大自然的和谐共处。他们世世代代依靠脚下土地的丰饶滋养着自己，也因此而茁壮发展。我们原住民祖先赖以生存的食物方式有可能重新平衡和治愈我们的身体，在我们的社区内建立联系，并让我们与地球和谐相处。祖先留下的文化知识是我们得到的馈赠，我将致力于恢复并分享这些知识，造福子孙后代。"

建立全新原住民美食经济的使命需要新的资源，因此谢尔曼在明尼阿波利斯建立了第一家NĀTIFS原住民美食实验室，这是一个集烹饪培训、开发和支持为一体的中心。其餐厅Owamni致力于烹饪的去殖民化，并被詹姆斯·比尔德基金会（James Beard Foundation）评为2022年美国最佳新餐厅。同年，谢尔曼还被提名为中西部最佳厨师。2017年，他出版了《苏族厨师的本土厨房》（The Sioux Chef's Indigenous Kitchen）烹饪专著，并获2018年詹姆斯·比尔德最佳烹饪新书奖。该书展示了大厨谢尔曼在现代背景下回归原住民美食的理念。2019年，谢尔曼还荣获久负盛名的詹姆斯·比尔德领导力奖。

《时代》百大人物榜单现已进入第20个年头，旨在表彰全球最具影响力人物的影响、创新和成就。完整榜单和相关致敬内容刊登在4月24日《时代》周刊上。该刊于4月14日星期五在报刊亭发售，现可通过time.com/time100获取。请通过Twitter和Instagram关注@TIME并关注Facebook.com/TIME，以获取有关该榜单的最新信息。

肖恩·谢尔曼是一位屡获殊荣的厨师、教育者、作家和原住民美食倡导者及活动家。作为奥格拉拉拉科塔苏族部落的一员，其使命聚焦于振兴全球原住民美食体系，提高人们对美洲原住民和其他传统美食的文化优势和健康优势的认识。他是非营利组织NĀTIFS（北美传统原住民食品系统）的创始人。该组织致力于在北美恢复和培育原住民美食体系，作为其首个项目的原住民美食实验室旨在改善部落社区健康并增加财富。通过热情的积极行动和倡导，谢尔曼正在帮助恢复和颂扬世界各地原住民社区的丰富烹饪遗产。如需了解更多信息，请访问www.seansherman.com。

联系人：Jennifer Weismann，[email protected]，612-716-0556

North American Traditional Indigenous Food Systems

SOURCE North American Traditional Indigenous Food Systems