原住民食物活動家、屢獲殊榮的廚師 SEAN SHERMAN 入選《時代》週刊全球 100 位最具影響力人物

明尼阿波利斯2023年4月14日 /美通社/ -- 屢獲殊榮的廚師兼方式倡導者 Sean Sherman入選 2023 年《時代》週刊全球 100 位最具影響力人物。

Sherman 是奧格拉拉·拉克塔薩曼部落原住民，也是振興原住民食物系統運動的領導者。作為非營利組織 NĀTIFS（北美傳統原住民食物系統）的創始人，Sherman 領導了一個由烹飪人員、教育工作者和倡權者組成的團隊，為運動發起創造了至關重要的資源。NĀTIFS 負責收集和傳播原住民食物系統的知識，包括農業、烹飪、民族植物學等，成為對原住民食物文化和主權感興趣的個人和組織的聯絡點，並在政策層面倡導原住民飲食方式。

廚師、作家和原住民美食倡導者 Sean Sherman 被評為 2023 年《時代》週刊全球 100 位最具影響力人物。Sherman 創立了非營利組織 NĀTIFS（北美傳統原住民食物系統）。他還開設了一家非殖民化美食餐廳 Owamni。這家餐廳和他的烹飪專著《蘇族廚師的本土廚房》(The Sioux Chef's Indigenous Kitchen) 均得到 James Beard 基金會的認可。相片由 Bill Phelps 為 Meal Magazine 拍攝。

「我很高興代表祖先接受這一榮譽，他們一直以來與自然世界保持平衡，」Sherman 表示。「他們世世代代在土地的恩惠下獲得食物，部族得以繁榮發展。維持原住民祖先的飲食方式有可能讓我們的身體得到重新平衡與療愈，有助於在社群內建立連結，讓我們與地球和諧共生。祖先留下的文化知識是我們的禮物，我致力於恢復傳統、傳播知識，造福子孫後代。」

建立新的原住民食物經濟的使命需要新的資源，因此 Sherman 在明尼阿波利斯建立了第一個 NĀTIFS 原住民食物實驗室，這是一個集烹飪培訓、研發和支援於一體的中心。他的餐廳 Owamni 致力於推廣非殖民化美食，獲得了 James Beard 基金會的認可，被評為 2022 年美國最佳新餐廳。同年，Sherman 還獲得中西部最佳廚師提名。2017 年，他出版了烹飪專著《蘇族廚師的原住民廚房》(The Sioux Chef's Indigenous Kitchen)，該書獲得 2018 年 James Beard 最佳烹飪新作獎。這本烹飪專著展示了 Sean 大廚在現代背景下重新強調原住民食物的理念。Sherman 還在 2019 年贏得了久負盛名的 James Beard 領導力獎。

《時代》週刊全球 100 位最具影響力人物評選現已進入第 20 年，旨在表彰全球最具影響力個人的影響、創新和成就。完整名單和賀辭刊登於 4 月 24 日發行的《時代》週刊中，4 月 14 日星期五起報刊亭開售，現可前往官網 time.com/time100 瀏覽。在 Twitter 和 Instagram 上關注 @TIME 以及瀏覽 Facebook.com/TIME 可及時獲取名單更新。

Sean Sherman 主廚是一位屢獲殊榮的廚師、教育家、作家及原住民食物倡導者和活動家。作為奧格拉拉·拉克塔薩曼部落的一員，他以振興全球原住民食物系統為己任，致力於提高人們對美洲原住民及其他傳統美食的文化和健康影響的認識。他是非營利組織 NĀTIFS（北美傳統原住民食物系統）的創始人，該組織致力於在北美恢復和培育原住民食物系統，作為首項企劃的原住民食物實驗室，旨在改善部落健康，增長部落社群的財富。Sherman 以熱切行動和不懈倡導幫助恢復和禮讚世界各地原住民社群的豐富烹飪遺產。更多資訊，請造訪 www.seansherman.com。

North American Traditional Indigenous Food Systems

SOURCE North American Traditional Indigenous Food Systems