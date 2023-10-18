Yuyu Pharma примет участие в выставке CPHI Worldwide 2023

СЕУЛ, Южная Корея, 18 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Yuyu Pharma примет участие в выставке CPHI Worldwide в Барселоне, Испания, с 24 октября по 26 октября.

Сотрудники отдела развития бизнеса компании Yuyu встретятся с замечательными партнерами на стенде №7G30 в павильоне Корейской торговой ассоциации, чтобы представить экспортные продукты Yuyu, такие как новые модифицированные таблетки Maxmarvil EC, мягкие капсулы Yuhylyx, Yuvaro, Senuvela Tab и прочие.

Yuyu Pharma to attend ‘CPHI Worldwide 2023’

В частности, компания Yuyu сосредоточит внимание на рекламе проектов, которые сейчас находятся в стадии разработки, таких как дутастерид уменьшенного размера и комбинированный препарат дутастерид-тамсулозин. Эти проекты реализуются с целью выхода на рынки препаратов от доброкачественной гипертрофии простаты в США и Европе

Дэнни Канг (Danny Kang), директор по экспорту компании Yuyu, говорит: «Как всегда, мы с нетерпением ждем активных дискуссий с партнерами у нашего стенда на выставке CPHI. И надеемся встретить новых потенциальных партнеров».

О компании Yuyu Pharma

Обладая историей в сфере здравоохранения продолжительностью более 80 лет, Yuyu Pharma (KRX: 000220) быстро масштабирует глобальную фармацевтическую компанию, основанную в Сеуле, Южная Корея. Компания Yuyu привержена разработке инновационных методов лечения в областях неврологии, дерматологии, урологии и офтальмологии. Миссия компании Yuyu — повысить качество жизни и улучшить самочувствие всех людей за счет разработки инновационных медицинских продуктов и услуг.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2249315/1.jpg

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