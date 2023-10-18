Yuyu Pharma примет участие в выставке CPHI Worldwide 2023

News provided by

Yuyu Pharma

18 Oct, 2023, 11:52 ET

СЕУЛ, Южная Корея, 18 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Yuyu Pharma примет участие в выставке CPHI Worldwide в Барселоне, Испания, с 24 октября по 26 октября.

Сотрудники отдела развития бизнеса компании Yuyu встретятся с замечательными партнерами на стенде №7G30 в павильоне Корейской торговой ассоциации, чтобы представить экспортные продукты Yuyu, такие как новые модифицированные таблетки Maxmarvil EC, мягкие капсулы Yuhylyx, Yuvaro, Senuvela Tab и прочие. 

Continue Reading
Yuyu Pharma to attend ‘CPHI Worldwide 2023’
Yuyu Pharma to attend ‘CPHI Worldwide 2023’

В частности, компания Yuyu сосредоточит внимание на рекламе проектов, которые сейчас находятся в стадии разработки, таких как дутастерид уменьшенного размера и комбинированный препарат дутастерид-тамсулозин. Эти проекты реализуются с целью выхода на рынки препаратов от доброкачественной гипертрофии простаты в США и Европе 

Дэнни Канг (Danny Kang), директор по экспорту компании Yuyu, говорит: «Как всегда, мы с нетерпением ждем активных дискуссий с партнерами у нашего стенда на выставке CPHI. И надеемся встретить новых потенциальных партнеров». 

О компании Yuyu Pharma

Обладая историей в сфере здравоохранения продолжительностью более 80 лет, Yuyu Pharma (KRX: 000220) быстро масштабирует глобальную фармацевтическую компанию, основанную в Сеуле, Южная Корея. Компания Yuyu привержена разработке инновационных методов лечения в областях неврологии, дерматологии, урологии и офтальмологии. Миссия компании Yuyu — повысить качество жизни и улучшить самочувствие всех людей за счет разработки инновационных медицинских продуктов и услуг.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2249315/1.jpg

SOURCE Yuyu Pharma

Also from this source

Yuyu Pharma to attend 'CPHI Worldwide 2023'

Yuyu Pharma to attend 'CPHI Worldwide 2023'

Yuyu Pharma will be attending CPHI Worldwide in Barcelona, Spain from October 24th to October 26th. The Yuyu Business Development team will be able...
Yuyu Pharma to attend 'CPHI Worldwide 2023'

Yuyu Pharma to attend 'CPHI Worldwide 2023'

Yuyu Pharma will be attending CPHI Worldwide in Barcelona, Spain from October 24th to October 26th. The Yuyu Business Development team will be able...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Medical Pharmaceuticals

Image1

Pharmaceuticals

Image1

Health Care & Hospitals

Image1

Biotechnology

News Releases in Similar Topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.