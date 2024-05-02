YUZU 推出慶祝文化、創意和社區的多階段亞太裔傳統月活動

在整個五月及之後的日子 建立聯繫、擁抱文化、培養團結

紐約2024年5月2日 /美通社/ -- YUZU 是專為亞裔社區設計的全新社交和交友平台，公司自豪宣佈紀念亞太裔傳統月（AAPI Heritage Month）綜合倡議。YUZU 致力於振興、支持和賦能 AAPI 社區，推出一系列合作項目和活動，旨在促進文化欣賞、創意和團結。

YUZU 於 2024 年 1 月推出，是一個面向亞洲社區的全新社交平台，為個人提供一個基於共享文化、價值觀和興趣來建立有意義連接的空間。作為一個多功能平台，YUZU 歡迎各種背景、種族和族裔的用戶，在其多樣化的用戶群中促進共融和友誼。不論是尋求友誼還是愛情，YUZU 都提供可自訂的約會或社交模式，可以滿足不同的偏好，同時還提供應用程式內訊息、獨特的個人資料自訂選項和充滿活力的社群頁面等功能，旨在促進亞裔僑民之間有意義的聯繫。

正值美國慶祝 「亞太裔傳統月 」之際，很重要的一點是要承認和表彰亞太裔社區的寶貴貢獻以及豐富的文化遺產和成就。這一傳統月是對亞太裔人的韌性、多樣性和文化意義及其對社會持久影響的一次深刻頌揚。請參閱 Yuzu 在本紀念月及之後致力於振興和支持亞太裔社區而開展的有影響力舉措。

YUZU x Sundae School InspirASIAN 內容系列： YUZU 與專注於韓國傳統和亞裔美國人身分的傑出生活方式品牌 Sundae School 合作，推出 InspirASIAN 內容系列。在這項計劃中，四位亞裔美籍創意人士將分享他們的勵志故事和心路歷程，揭示他們對藝術和文化的獨特貢獻。該系列配有限量版合作商品，旨在慶祝和振興亞太裔創意社區。Yuzu x InspirASIAN 內容系列的第一集將於 2024 年 5 月 10 日首播。





YUZU 與專注於韓國傳統和亞裔美國人身分的傑出生活方式品牌 Sundae School 合作，推出 InspirASIAN 內容系列。在這項計劃中，四位亞裔美籍創意人士將分享他們的勵志故事和心路歷程，揭示他們對藝術和文化的獨特貢獻。該系列配有限量版合作商品，旨在慶祝和振興亞太裔創意社區。Yuzu x InspirASIAN 內容系列的第一集將於 2024 年 5 月 10 日首播。 YUZU x Sundae School 商品合作： YUZU 與 Sundae School 合作推出全新合作商品，其中包括兩個品牌共同設計的限量版長袖 T 恤。這些獨家產品是向韓國傳統和亞裔美國人身分的致敬，體現了團結精神和文化自豪感。這款限量版合作贈品將於 5 月 14 日在 Yuzu 應用程式上獨家發佈。





YUZU 與 Sundae School 合作推出全新合作商品，其中包括兩個品牌共同設計的限量版長袖 T 恤。這些獨家產品是向韓國傳統和亞裔美國人身分的致敬，體現了團結精神和文化自豪感。這款限量版合作贈品將於 5 月 14 日在 Yuzu 應用程式上獨家發佈。 YUZU x North Star Boys 聯名合作 ： YUZU 與亞洲人氣男團 North Star Boys 合作，將 YUZU 融入他們未發表的歌曲「Bug」中。此外，YUZU 還贊助 North Star Boy 即將舉行的美國巡迴演唱會，在演唱會上放置 YUZU 標誌，並贈送 2024 年 6 月 27 日洛杉磯演唱會的獨家 VIP 門票。此次合作旨在透過音樂和內容創作，擴大亞裔美國人在娛樂界的代表性，進一步促進社區參與。如需購票，請在 Yuzu 網上建立個人資料並瀏覽https://joinyuzu.com/northstarboys。





YUZU 與亞洲人氣男團 North Star Boys 合作，將 YUZU 融入他們未發表的歌曲「Bug」中。此外，YUZU 還贊助 North Star Boy 即將舉行的美國巡迴演唱會，在演唱會上放置 YUZU 標誌，並贈送 2024 年 6 月 27 日洛杉磯演唱會的獨家 VIP 門票。此次合作旨在透過音樂和內容創作，擴大亞裔美國人在娛樂界的代表性，進一步促進社區參與。如需購票，請在 Yuzu 網上建立個人資料並瀏覽https://joinyuzu.com/northstarboys。 YUZU x Year of Claude 「Yuzu 夏日強健」內容系列： YUZU 與著名亞裔美籍健身教練兼內容創作者 Claudette Sariya 合作推出「Yuzu 夏日強健」內容系列。這項計劃旨在透過引人入勝的健身課程和豐富內容，讓亞裔社區能夠凝聚力量，讚美自己的身體。透過推廣力量和健康，YUZU 旨在激發全球亞洲女性的自信和韌性。





YUZU 與著名亞裔美籍健身教練兼內容創作者 合作推出「Yuzu 夏日強健」內容系列。這項計劃旨在透過引人入勝的健身課程和豐富內容，讓亞裔社區能夠凝聚力量，讚美自己的身體。透過推廣力量和健康，YUZU 旨在激發全球亞洲女性的自信和韌性。 YUZU x 亞洲創意節 ：作為亞洲創意節的贊助商，YUZU 邀請嘉賓探索在創意產業中實現社會影響力和商業成功的途徑。透過小組討論、專家見解和合作項目，創意節旨在增強亞裔創作者的能力、促進交流機會和慶祝文化創新。亞洲創意節將於 5 月 18 日和 5 月 19 日在紐約市舉行。欲了解詳情，請瀏覽：https://www.asiancreativefestival.com/

「YUZU 的亞太裔傳統月活動證明了我們對弘揚充滿活力的亞太裔文化的承諾，」Yuzu 品牌與行銷主管 Cindy Lim 表示，「透過促進聯繫、擁抱多樣性和培養團結，我們踏上了賦權和發展的旅程。讓我們團結起來，尊重我們的遺產，為自己發聲，建立一個扎根於共融與文化自豪感的未來。」

在整個五月，YUZU 邀請各種背景的人士加入慶祝亞太裔社區豐富文化遺產和多樣化貢獻的活動中來。讓我們在紀念亞太裔傳統月的同時，共同振興、支持和賦能彼此，為創造一個更具共融與活力的未來而努力。

關於 Yuzu

Yuzu 是一款專為亞裔社區打造的社交和約會應用程式：一種新型的社交平台，讓亞裔群體可以輕鬆找到朋友、開始配對並以自己的方式建立社區。Yuzu 應用程式可在 iOS 應用程式商店和 Google Play 商店下載。欲進一步了解，請瀏覽 www.joinyuzu.com 並在 Instagram、TikTok 和 YouTube 上關注 @JoinYuzu 。

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