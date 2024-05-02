YUZU推出庆祝亚裔文化、创造力和社区的多阶段AAPI月计划

May 02, 2024, 09:03 ET
在整个五月及以后建立人际关系、支持亚裔文化、 培养团结精神
纽约2024年5月2日 /美通社/ -- 专为亚裔社区设计的新社交和约会平台YUZU自豪地宣布了其全面计划，以纪念亚裔美国人和太平洋岛民（AAPI）传统月。致力于提振、支持AAPI社区并为其赋能，YUZU推出了一系列合作项目和活动，旨在促进文化鉴赏、创造力和团结精神。
2024年1月推出的YUZU是迎合亚裔社区的新社交平台，为人们提供了根据共同文化、价值观和兴趣来建立有意义联系的空间。作为多功能平台，YUZU欢迎来自不同背景、种族和民族的用户，在其多元化用户群中培养包容和友情。无论是寻找友谊还是爱情，YUZU均可提供可定制约会或社交模式以适应各种偏好，此外还提供应用程序内消息、独有个人资料定制选项和充满活力的社区页面等功能，促进散居国外的亚洲人建立有意义联系。
在美国庆祝AAPI传统月之际，认可并表彰亚裔美国人和太平洋岛民社区的重要贡献、丰富的文化遗产和巨大成就，这一点尤为重要。该传统月活动深刻提醒人们要关注AAPI人士的韧性、多元和文化意义及其对社会的持久影响。请参阅下文，了解Yuzu在本纪念月期间及以后致力于提升和支持AAPI社区的重要计划。
- YUZU x Sundae School InspirASIAN内容系列：YUZU与专注于韩国传统和亚裔美国人身份的杰出生活方式品牌Sundae School合作推出InspirASIAN内容系列。通过这项计划，四位亚裔美国人创作者将分享他们的励志故事和人生经历，重点介绍他们对艺术和文化的独特贡献。该系列旨在庆祝和振兴AAPI创意社区，并随附限量版合作商品。Yuzu x InspirASIAN内容系列的第一集将于2024年5月10日首播。
- YUZU x Sundae School 商业合作：YUZU与Sundae School合作，推出全新商业合作作品，重点是由这两个品牌共同设计的限量版长袖T恤。这些独家产品是对韩国传统和亚裔美国人身份的致敬，体现了团结精神和文化自豪感。此限量版商业合作赠品将于5月14日在Yuzu应用程序上独家提供。
- YUZU x North Star Boys 合作伙伴关系：YUZU与亚洲流行男团North Star Boys联手，将YUZU整合到他们未发行的歌曲 "Bug" 中。此外，YUZU还将赞助North Star Boys即将进行的美国巡回演出，其中包括YUZU徽标和2024年6月27日洛杉矶音乐会的独家贵宾赠票。该合作伙伴关系旨在扩大亚裔美国人在娱乐业的代表性，并通过音乐和内容创作促进社区参与。要获得赢取门票的机会，请在Yuzu上创建个人资料并访问https://joinyuzu.com/northstarboys。
- YUZU x Year of Claude "Yuzu Summer Strong" 内容系列：YUZU与受人尊敬的亚裔美国人健身教练兼内容创作者Claudette Sariya合作，推出了 "Yuzu Summer Strong" 内容系列。该计划旨在通过引人入胜的健身课程和内富的内容，使亚裔社区能够追求力量并以自己的健美身材为荣。通过促进力量和健康，YUZU旨在激发全球亚裔女性的自信和韧性。
- YUZU x 亚洲创意节 ：作为亚洲创意节的荣誉赞助商，YUZU邀请嘉宾探索在创意产业中实现社交影响力和商业成功的途径。通过小组讨论、专家见解和合作项目，亚洲创意节旨在增强AAPI创作者的能力，促进社交机会，庆祝文化创新。亚洲创意节将于5月18日和5月19日在纽约市举行。如需了解更多信息，请访问：https://www.asiancreativefestival.com/
Yuzu品牌和营销主管Cindy Lim表示："YUZU的AAPI传统月计划证明了我们致力于庆祝亚裔美国人和太平洋岛民文化活力的承诺。通过促进人际关系、支持多元化和培养团结精神，我们踏上了赋权和团结之旅。让我们团结起来，尊重我们的传统，扩大我们的声音，建设植根于包容和文化自豪感的未来。"
在整个五月份，YUZU将邀请拥有不同背景的人士一起庆祝AAPI社区的丰富文化传统和多元贡献。在我们纪念AAPI传统月的同时，让我们共同提升、支持并赋予彼此权力，努力实现更具包容性和活力的未来。
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关于Yuzu
Yuzu是一款针对亚裔社区的社交和约会应用程序：这款全新社交平台让亚裔社区可以轻松寻找朋友，进行配对并以自己的方式创建社区。Yuzu应用程序可在iOS应用商店 和Google Play商店中下载。要了解更多信息，请访问www.joinyuzu.com 并在Instagram、TikTok和YouTube上关注 @JoinYuzu。
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