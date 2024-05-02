YUZU推出庆祝亚裔文化、创造力和社区的多阶段AAPI月计划

在整个五月及以后建立人际关系、支持亚裔文化、 培养团结精神

纽约2024年5月2日 /美通社/ -- 专为亚裔社区设计的新社交和约会平台YUZU自豪地宣布了其全面计划，以纪念亚裔美国人和太平洋岛民（AAPI）传统月。致力于提振、支持AAPI社区并为其赋能，YUZU推出了一系列合作项目和活动，旨在促进文化鉴赏、创造力和团结精神。

2024年1月推出的YUZU是迎合亚裔社区的新社交平台，为人们提供了根据共同文化、价值观和兴趣来建立有意义联系的空间。作为多功能平台，YUZU欢迎来自不同背景、种族和民族的用户，在其多元化用户群中培养包容和友情。无论是寻找友谊还是爱情，YUZU均可提供可定制约会或社交模式以适应各种偏好，此外还提供应用程序内消息、独有个人资料定制选项和充满活力的社区页面等功能，促进散居国外的亚洲人建立有意义联系。

在美国庆祝AAPI传统月之际，认可并表彰亚裔美国人和太平洋岛民社区的重要贡献、丰富的文化遗产和巨大成就，这一点尤为重要。该传统月活动深刻提醒人们要关注AAPI人士的韧性、多元和文化意义及其对社会的持久影响。请参阅下文，了解Yuzu在本纪念月期间及以后致力于提升和支持AAPI社区的重要计划。

Yuzu品牌和营销主管Cindy Lim表示："YUZU的AAPI传统月计划证明了我们致力于庆祝亚裔美国人和太平洋岛民文化活力的承诺。通过促进人际关系、支持多元化和培养团结精神，我们踏上了赋权和团结之旅。让我们团结起来，尊重我们的传统，扩大我们的声音，建设植根于包容和文化自豪感的未来。"

在整个五月份，YUZU将邀请拥有不同背景的人士一起庆祝AAPI社区的丰富文化传统和多元贡献。在我们纪念AAPI传统月的同时，让我们共同提升、支持并赋予彼此权力，努力实现更具包容性和活力的未来。

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关于Yuzu

Yuzu是一款针对亚裔社区的社交和约会应用程序：这款全新社交平台让亚裔社区可以轻松寻找朋友，进行配对并以自己的方式创建社区。Yuzu应用程序可在iOS应用商店 和Google Play商店中下载。要了解更多信息，请访问www.joinyuzu.com 并在Instagram、TikTok和YouTube上关注 @JoinYuzu。

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