在旧金山红杉生活社区品尝两位主厨的手艺

旧金山2022年5月11日 /美通社/ -- 与日本城（Japantown）同为地标的26层高旧金山红杉生活社区（The Sequoias San Francisco）引进两位从业经验合计近50年的行政主厨，以此重新定义居民的餐饮体验。

行政主厨Tsitsi Helman负责管理生活计划退休社区的烹饪运营，该社区拥有350多名居民。

Helman名列为多家湾区技术巨头工作的优秀厨师名单，曾担任Oracle Corp.联合创始人的私人厨师。

新冠疫情改变了Helman的企业餐饮职业生涯，因为许多工作场所都转为远程办公模式。凭借对食品和厨房的热情，她学习了老年人健康所必需的营养知识。

"我很快就爱上了这里的居民，"Helman主厨在加入The Sequoias后表示。她为能够给每个人提供饮食选择而感到高兴。"我们有很多素食以及纯素主义者。我在晚饭中准备的藜麦蛋糕、羽衣甘蓝沙拉和花椰菜牛排让他们感到非常惊喜"，此外，我们还提供他们喜欢的舒适食品并满足他们的特殊要求。

餐饮服务总监Christopher Miller厨师长带来了他为Ritz-Carlton和埃隆·马斯克等知名人物服务的烹饪经验。Miller主厨的成长受到了母亲以及Julia Child等餐饮大师的启发，提升了其对制作简单而又复杂的加州美食的激情。

两位主厨与一位营养师和一个由居民主导的餐饮委员会一道，以季节性食材为灵感精心制作菜单。Miller主厨表示："我们的使命是弘扬旧金山作为一座美食餐厅之城的传统。我们的餐饮制作方式与餐厅相同，那就是为我们的居民创造最佳的餐饮体验。"

在红杉生活社区，每一餐都是一种体验，既要跟上食品趋势，又要做到营养，同时还要保持正宗的风味。我们的食材确保新鲜，在250英里范围内的本地进行采购，满足口味各异的人们需求。居民可以在主菜单或单点菜单中进行选择——这个灵感来自西班牙的小吃塔帕斯，用小碟子承装正宗的全球风味美食。

有关红杉生活社区的媒体垂询或问题，请发送电子邮件至[email protected]。

关于旧金山红杉生活社区

旧金山红杉生活社区（The Sequoias San Francisco）由非营利性的红杉生活（Sequoia Living）拥有和运营，作为一个生活计划社区，为湾区的老年人提供独立性和辅助性的生活、记忆护理和技术护理。居民在社区可以享受户外活动、特别活动、音乐、艺术和文化活动。步入老年并不是生命的最后篇章——我们永不停止进步的新旅程在这里开始。

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